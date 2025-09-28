Keine Vertragsverlängerung: Völler hört Ende 2028 beim DFB auf

In drei Jahren ist endgültig Schluss für Rudi Völler beim Deutschen Fußball-Bund. Das hat der Weltmeister, frühere Teamchef und jetzige Sportdirektor betont.
Berlin - Rudi Völler wird seinen nach der EM 2028 auslaufenden Vertrag als Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes nicht noch ein weiteres Mal verlängern. Das hat der 65-Jährige im Interview des Magazins "Stern" angekündigt. "Ich habe schon zweimal verlängert. Nach dem Sommer 2028 ist wirklich Schluss", sagte Völler, der das Amt Anfang 2023 übernommen hatte.