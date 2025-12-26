David und Victoria Beckham schwangen verliebt wie eh und je das Tanzbein unterm Weihnachtsbaum - doch einer fehlte an den Weihnachtstagen: Sohn Brooklyn verbrachte das Fest mit Ehefrau Nicola in den USA.

In den britischen Cotswolds funkelt der Weihnachtsbaum, doch einer fehlt beim Fest der Beckhams: Brooklyn Beckham (26) verbrachte die Feiertage fernab seiner restlichen Familie in den USA. David (50) und Victoria Beckham (51) ließen sich davon zumindest öffentlich nicht die Laune verderben und teilten am zweiten Weihnachtstag ein Video, das sie tanzend zeigt.

Das Paar schwingt darin eng umschlungen zu "Guilty" von Barbra Streisand und Barry Gibb durchs Wohnzimmer, schaut sich tief in die Augen und singt sich verliebt an. "David und Victoria geben ihre allerbeste Barry-und-Barbra-Impression am Weihnachtstag. Küsse von uns beiden", heißt von Victoria Beckham. In dem Clip trägt sie ein graues Kostüm und ist barfuß, ihr Mann hat zu brauner Hose und Pullover eine Weihnachtsmütze auf dem Kopf.

Tennis statt Tanzen mit der Familie

Auch die weiteren Familienfotos vom Weihnachtsfest mit den Geschwistern Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) zeigen strahlende Gesichter. Während seine Familie mit den Großeltern feierte, genoss der älteste Sohn Brooklyn hingegen sonnige Stunden in Los Angeles. Gemeinsam mit Ehefrau Nicola Peltz (30) verbrachte er Weihnachten bei deren Familie in Miami. Am Feiertag selbst griff er zum Tennisschläger: Mit US-Tennisprofi Reilly Opelka und Nicolas Bruder Bradley lieferte er sich ein Match im kalifornischen Sonnenschein, wie er auf Instagram zeigte.

Der Graben zwischen Brooklyn und seiner Familie ist tiefer denn je. Vergangene Woche sorgte Bruder Cruz für Aufsehen, als er in einer Instagram-Story erklärte, Brooklyn hätte seine Eltern sowie ihn selbst auf Instagram blockiert. Die Wurzeln des Konflikts reichen vermutlich bis zu Brooklyns Hochzeit im Jahr 2022 zurück: Es halten sich hartnäckig Gerüchte um Spannungen wegen des Brautkleids und eines angeblich "gekaperten" Tanzes bei der Feier.

Dass Brooklyn im Mai Davids 50. Geburtstag fernblieb und im November die Ernennung seines Vaters zum Ritter nicht öffentlich würdigte, verschärfte die Lage zusätzlich. Eine Songzeile des Klassikers, den die Beckhams in ihrem Weihnachtsvideo trällern, könnte daher fast als Botschaft an ihren ältesten Sohn verstanden werden: "Wir haben nichts, wofür wir uns entschuldigen müssten".