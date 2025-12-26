David und Victoria Beckham schwangen verliebt wie eh und je das Tanzbein unterm Weihnachtsbaum - doch einer fehlte an den Weihnachtstagen: Sohn Brooklyn verbrachte das Fest mit Ehefrau Nicola in den USA.
In den britischen Cotswolds funkelt der Weihnachtsbaum, doch einer fehlt beim Fest der Beckhams: Brooklyn Beckham (26) verbrachte die Feiertage fernab seiner restlichen Familie in den USA. David (50) und Victoria Beckham (51) ließen sich davon zumindest öffentlich nicht die Laune verderben und teilten am zweiten Weihnachtstag ein Video, das sie tanzend zeigt.