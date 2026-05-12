Keine Überlebenden: Trauer um Manager-Familie nach Flugzeugabsturz in Namibia

1 Bei einem Flugzeugabsturz sterben vier Menschen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa

Ein geplanter Urlaub endet in einer Katastrophe: Drei Menschen aus der Region Heilbronn sterben beim Absturz eines kleinen Flugzeugs in Namibia. In ihrer Heimat werden sie gewürdigt.











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Windhuk - Der Tod einer Familie von zwei früheren Top-Managern der Schwarz-Gruppe bei einem Flugzeugabsturz in Namibia hat in ihrer Heimat große Bestürzung ausgelöst. Die Nachricht aus Namibia habe in Bad Rappenau zu großer Trauer geführt, sagte Oberbürgermeister Sebastian Frei der Deutschen Presse-Agentur. "Die Familie war im Stadtleben präsent und sehr geschätzt." Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel sagte der "Heilbronner Stimme": "Wir haben drei besondere und wunderbare Menschen verloren."