Keine Torte und kränkelnde Kinder: Jenny Frankhauser: Damians zweiter Geburtstag wird zur Herausforderung

Reality-Star Jenny Frankhauser (32) feiert am 29. September den zweiten Geburtstag ihres ältesten Sohnes. Doch der Ehrentag für Damian steht unter keinem guten Stern, wie die Halbschwester von Daniela Katzenberger (37) in ihrer Instagramstory verraten hat. Dennoch versucht sie, das Beste aus der Situation zu machen und ihrem Schatz einen schönen Tag zu bereiten.

Torten-Absage und stinkende Kuchendeko

"Zwei Tage vor dem Geburtstag, an einem Freitagabend, wurden mir die Torten für den Geburtstag abgesagt", verriet sie am Samstag ihren Followern. Deshalb müsse sie nun "irgendwie selbst" backen und zeigte sich vor dem Supermarktregal. Zu Hause stellte sie dann auch noch fest, dass die bestellten Dinofiguren für die zwei geplanten Torten nicht das Wahre sind. "Die Kuchendeko stinkt voll chemisch." Die könne sie auf gar keinen Fall verwenden. Doch Not macht bekanntlich erfinderisch, und so zauberte Frankhauser, die 2018 RTL-Dschungelkönigin wurde, kurzerhand dank Backmischung einen Ersatz: Sie hat einen Marmorkuchen gefertigt und dank Ausstecher daraus kleine Dinosaurier kreiert, die sie bunt verzierte. "Mit Liebe für meinen kleinen großen Jungen. Werde schon sentimental."

Das Party-Motto für Damian ist also bekannt, passend dazu gab es einen Dino-Luftballon und in Dino-Papier eingepackte Geschenke. Mit Freunden wird in einer Location gefeiert, die innerhalb von zwei Stunden geschmückt werden muss. Das sei aber als erfahrenes Gastronomenkind für sie kein Problem und stresse sie "null", teilte Frankhauser mit. Sorgen bereitete ihr am Samstag nur noch der gesundheitliche Zustand ihrer Kinder, der neben der Torten-Absage der zweite Katastrophenfall sei: "Und natürlich ist Damian kurz vor seinem Geburtstag am kränkeln. Heute geht es ihm wieder besser, aber Milan kränkelt jetzt. Ich bin guter Dinge, dass morgen alle zu 100 Prozent fit sind, sonst sage ich einfach alles ab."

Doch auch in den nächsten Tagen hat Jenny Frankhauser ein staffes Programm: Am Montagmorgen will sie mit ihrem zweiten Sohn, Baby Milan, zu Dreharbeiten nach Mallorca reisen. Und auch ein Wiedersehen mit ihrer berühmten Halbschwester steht auf dem Programm: Denn Daniela Katzenberger feiert am 1. Oktober ihren 38. Geburtstag. Und Jenny Frankhauser wird mitfeiern, wie sie in einer weiteren Story mitteilte. Keine Selbstverständlichkeit bei den Schwestern, die in der Vergangenheit immer mal wieder Streit hatten und sogar eine Zeit lang keinen Kontakt hatten.

Familienplanung abgeschlossen?

2019 machte Jenny Frankhauser ihre Beziehung mit Steffen König öffentlich. Söhnchen Damian Andreas machte die beiden Ende September 2022 zu einer Familie. Am 25. März 2024 machte dann Sohn Nummer zwei, Milan, das Glück perfekt. Mehr Kinder plant das Paar angeblich nicht. "Mit dir sind wir komplett", teilte Frankhauser bei der Verkündung der Geburt via Instagram mit.