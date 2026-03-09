Keine Talkshow: ZDF-Sendung mit Jan Fleischhauer bekommt neue Folgen

1 "Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer" bekommt neue Folgen. Foto: ZDF/Thomas Kost/Irek Krett

Streit auf Bestellung, aber mit Anstand: Jan Fleischhauers ZDF-Format "Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer" startet am 9. April in die zweite Staffel - mit acht neuen Folgen.











Das Konzept ist denkbar simpel: zwei Menschen, ein Studio, kein Ausweg. "Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer" geht in eine zweite Runde. Ab dem 9. April 2026 zeigt das ZDF acht neue Folgen des Gesprächsformats, in dem der Kolumnist und frühere "Spiegel"-Autor Jan Fleischhauer (63) mit wechselnden Gästen über strittige gesellschaftliche Fragen debattiert - ohne Moderation, ohne vorgegebenes Ende, ohne Kompromisszwang. Die neuen Folgen erscheinen jeweils donnerstags im ZDF-Streamingportal und werden am selben Abend spät im linearen Programm ausgestrahlt.