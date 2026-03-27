Keine Strafe für El Hotzo wegen Spott über Trump-Attentat

Wegen eines bitterbösen Kommentars über das Attentat auf Trump musste der Satiriker nun schon zum zweiten Mal vor Gericht erscheinen. Nach der Entscheidung hat El Hotzo aber gut lachen.
Es sei „absolut fantastisch“, wenn Faschisten sterben – so hat der Satiriker El Hotzo im Juli 2024 das Attentat auf Donald Trump kommentiert, bei dem eine Kugel den jetzigen US-Präsidenten am Ohr verletzte. Wegen dieses hämischen Kommentars und einem weiteren Spruch auf der Plattform X musste sich der 30-Jährige, der sich einen Internetclown nennt, nun schon zum zweiten Mal vor Gericht verantworten – wegen der Billigung von Straftaten.