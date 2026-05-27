Keine Stationen mehr: Kroatien führt digitale Maut auf Autobahnen ein

Kroatien schafft die klassischen Mautstationen ab: Ab März 2027 wird die Autobahnmaut digital erfasst. Reisende bezahlen künftig per Kennzeichenregistrierung oder Mautbox - und sollen dadurch deutlich schneller ans Ziel kommen.
Stop-and-go vor der Mautstation, lange Autoschlangen in der Sommerhitze und hektisches Kramen nach Bargeld oder Kreditkarte: Für viele Kroatien-Reisende gehört das bislang zur Anreise in das beliebte Urlaubsland dazu. Doch genau das soll sich in den kommenden Jahren grundlegend ändern.