Keine Show, keine Band, kein Chichi: Ed Sheeran legt ungewöhnliches Coachella-Debüt hin

Ed Sheeran (34) hat am zweiten Wochenende des Coachella-Festivals seinen ersten Gig überhaupt bei dem jährlichen Musikspektakel hingelegt. Tatsächlich hat der Brite, der zu den erfolgreichsten Musikstars der Welt gehört, zuvor noch nie auf dem weltberühmten Festival gespielt.

Alles an diesem Auftritt war nun ungewöhnlich für den Superstar-Status von Ed Sheeran. So spielte er am Samstag bereits um 15 Uhr nachmittags als einer der ersten Acts im Mojave Tent. So früh am Tag spielt normalerweise kein Star seiner Liga.

Lesen Sie auch

Ed Sheeran ohne Band, ohne Show

Weder eine große Show noch ein eigenes Bühnenbild oder eine Band bekam Sheeran - stattdessen trat er solo auf einer nackten Bühne auf. Der Brite spielte sein Set lediglich mit seiner Gitarre, einem Keyboard und einem Looper. Nichts ungewöhnliches für Sheeran - für ein Festival dieser Größenordnung, bei dem sich die Künstler gegenseitig mit spektakulären Bühnenshows überbieten, allerdings schon.

Trotz des minimalistischen Setups konnte Sheeran die zahlreichen Fans im vollgepackten Zelt mit seinem Konzert begeistern, wie in Videos zu sehen ist. In Festivalberichten wird gerade Sheerans Authentizität gelobt. Unter anderem präsentierte der Musiker Hits wie "Perfect" und "Shape of You", stellte aber auch seinen neuen Song "Azizam" vor.

Sheeran sprang kurzfristig ein

Der Grund für die abgespeckte Show des Musikers dürfte nicht nur Sheerans Stil sein, sondern auch die Kurzfristigkeit seines Konzerts. Dass Sheeran dieses Jahr überhaupt sein Debüt bei dem Festival geben würde, war erst seit kurzem klar: Er wurde als Ersatz für FKA Twigs (37) gebucht, die ihren Auftritt aufgrund eines Visa-Problems kurzfristig absagen musste.

Für die Anhänger des Sängers in Kalifornien ein Glücksfall. In Festivalberichten, etwa von "Desert Sun", ist zu lesen, dass sich die Fans bereits zwanzig Minuten vor dem Auftritt in dem Zelt eingefunden hatten und Sheeran mit seiner Musik für Begeisterung und gute Laune sorgte. In TikTok-Videos ist zu sehen, wie viele Leute zudem vor dem Zelt standen und versuchten, einen Blick auf den Musiker zu erhaschen. Viele Fans taufen das Festival nun bereits in "Edchella" um und fordern in den sozialen Medien, den Musiker nächstes Jahr als Headliner auftreten zu lassen.