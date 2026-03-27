An diesem Freitag gehen nicht Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei RTL auf Sendung, sondern Lothar Matthäus: "Let's Dance" muss für ein Fußball-Länderspiel weichen und bekommt einen neuen Sendeplatz. Auch kommenden Freitag müssen sich die Fans auf eine Veränderung bei der Tanzshow einstellen.
Wer am Freitagabend auf dem Sofa die Promi-Tänze von "Let's Dance" genießen will, muss diese Woche etwas umplanen: Die Tanzsendung weicht dem Fußball. Statt Jive, Tango und Paso Doble gibt es am 27. März ab 20:15 Uhr das Länderspiel der DFB-Auswahl gegen die Schweiz live auf RTL zu sehen.