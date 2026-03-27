An diesem Freitag gehen nicht Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei RTL auf Sendung, sondern Lothar Matthäus: "Let's Dance" muss für ein Fußball-Länderspiel weichen und bekommt einen neuen Sendeplatz. Auch kommenden Freitag müssen sich die Fans auf eine Veränderung bei der Tanzshow einstellen.

Wer am Freitagabend auf dem Sofa die Promi-Tänze von "Let's Dance" genießen will, muss diese Woche etwas umplanen: Die Tanzsendung weicht dem Fußball. Statt Jive, Tango und Paso Doble gibt es am 27. März ab 20:15 Uhr das Länderspiel der DFB-Auswahl gegen die Schweiz live auf RTL zu sehen.

Anstoß ist um 20:45 Uhr. Kommentator Wolff-Christoph Fuss führt laut RTL durchs Spiel, Experte Lothar Matthäus analysiert mit Laura Wontorra und Edin Terzić. Wer das Duell lieber mit besonderem Flair verfolgen will: Stefan Raab und Michael Bully Herbig kommentieren die Partie parallel in einem eigenen Livestream auf RTL+. Die vierte "Let's Dance"-Show wird dadurch auf den Sonntag verschoben - wie gewohnt ebenfalls ab 20:15 Uhr bei RTL und im Livestream auf RTL+ zu sehen.

Doppelter Einsatz unter dem Motto "Idols Night"

Show vier hat es in sich: Erstmals müssen die Tanzpaare in dieser Staffel nicht einen, sondern gleich zwei Tänze in einer Sendung meistern. Das kostet Kondition, Konzentration und obendrein noch ein Kostüm mehr - denn die Sendung steht unter dem glitzernden Motto "Idols Night". Juror Joachim Llambi hatte es bereits vorangekündigt: Moderation, Jury und Tanzpaare erscheinen als lebende Hommagen an große Legenden. Jorge González schlüpft in die Rolle von David Bowie, Motsi Mabuse wird zu Josephine Baker und Llambi selbst tritt als John Travolta auf.

Die Paare tanzen entsprechend zu Songs ihrer jeweiligen Idole: Joel Mattli und Malika Dzumaev etwa performen einen Jive zu "Hound Dog" von Elvis Presley, Betty Taube und Alexandru Ionel eine Samba zu Madonnas "La Isla Bonita". Nadja Benaissa und Vadim Garbuzov wagen sich an einen Cha Cha Cha zu Whitney Houstons "How Will I Know", während Gustav Schäfer und Anastasia Maruster mit einem Contemporary zu Phil Collins' "In the Air Tonight" auf das Parkett gehen.

Esther Schweins und Massimo Sinató tanzen einen Slowfox zu Chers "The Shoop Shoop Song", Bianca Heinicke und Zsolt Sándor Cseke ebenfalls einen Slowfox - zu Marilyn Monroes "I Want to Be Loved By You". Ross Antony und Mariia Maksina liefern einen Tango zu Lady Gagas "Poker Face", Willi Banner und Patricija Ionel einen Paso Doble zu Robbie Williams' "Let Me Entertain You". Milano und Marta Arndt tanzen zu Queens "We Will Rock You", Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov zu Britney Spears' "Hit Me Baby One More Time". Den Abschluss macht Jan Kittmann mit Kathrin Menzinger im Quickstep zu Elton Johns "I'm Still Standing".

Girls gegen Boys - diesmal ganz allein

Beim zweiten Tanz des Abends kehrt ein echter "Let's Dance"-Klassiker zurück: das "Girls vs. Boys"-Duell. Der besondere Twist in diesem Jahr: Die Promis müssen ohne ihre Profi-Tanzpartner aufs Parkett. Die Männer-Gruppe mit Joel, Gustav, Ross, Willi, Milano und Jan tanzt zu einem Medley aus "Finesse", "24k Magic" und "Uptown Funk" von Bruno Mars. Die Frauen-Gruppe mit Betty, Nadja, Esther, Bianca und Anna-Carina antwortet mit Beyoncé - und zwar mit "Run the World", "Single Ladies" und "Crazy in Love".

Karfreitag als interaktive Zeitreise

Wer danach schon an Ostern denkt, liegt goldrichtig: Denn am Karfreitag, dem 3. April 2026, sendet RTL eine ganz besondere Spezial-Show zur Primetime. Die Zuschauer bestimmten selbst den Inhalt. Per Online-Voting konnten Fans aus 184 Tänzen mit voller Punktzahl wählen, die die Jury in 18 Staffeln mit 30 beziehungsweise 40 Punkten bewertet hat.

Die 30 beliebtesten Performances werden dann in "Let's Dance - Volle Punktzahl! Die 30 spektakulärsten Tänze" am Karfreitagabend präsentiert. Dass auf eine Live-Show an diesem Tag verzichtet wird, hat einen Grund: Am stillen Feiertag gilt in Deutschland vielerorts ein Tanzverbot.