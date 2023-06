1 Fabian Klos ist mit Arminia Bielefeld abgestiegen. Foto: dpa/Friso Gentsch

2022 noch Bundesliga, nun in der 3. Liga. Arminia Bielefeld unterliegt in der Relegation gegen Wehen Wiesbaden deutlich. Die Hessen feiern den verdienten Aufstieg in Liga zwei.









Das Fußball-Wunder ist ausgeblieben: Arminia Bielefeld ist in der Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden aus der 2. Bundesliga abgestiegen und muss sich auf harte Zeiten einstellen. Nach dem blamablen und von Fan-Ausschreitungen überschatteten 0:4 im Hinspiel unterlagen die Ostwestfalen im zweiten Aufeinandertreffen am Dienstag 1:2 (1:2). Für die Arminia ist es der zweite Abstieg nacheinander. Erst 2022 war der Traditionsclub aus der Bundesliga abgestürzt. Wehen Wiesbaden feierte dagegen den dritten Aufstieg in die zweite Liga nach 2007 und 2019.