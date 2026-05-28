Ganz schlecht sah es für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der neuesten Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" zunächst nicht aus. Nach einem verlorenen Finale steht den beiden jetzt allerdings eine angeblich "gefährliche" Bestrafung bevor.
Am 27. Mai hat Moderator Steven Gätjen (53) seine Kollegen Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) zu einer neuen Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" begrüßt. Wie immer stellte sich das Chaos-Duo mehreren Spielen, um sich Vorteile für ein großes Finale zu erarbeiten. All die Arbeit brachte allerdings nicht viel, denn am Mittwochabend mussten sich die beiden schließlich geschlagen geben. Was die Strafe für die beiden ist, ist dabei noch gar nicht ganz klar, denn der Sender gibt sich vorerst kryptisch.