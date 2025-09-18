Papst Leo XIV.: Kirche wird Sexuallehre nicht ändern

Wohin steuert die katholische Kirche unter Leo XIV.? Seit seiner Wahl hat der Papst einige Signale gesetzt. Nun hat er sich erstmals klar in einem Interview geäußert.
Papst Leo XIV. hat sich gegen eine Änderung der kirchlichen Lehre zur menschlichen Sexualität ausgesprochen. In einem Interview mit der US-amerikanischen Vatikan-Korrespondentin Elise Ann Allen sagte er, er wolle wie sein Vorgänger Franziskus jeden Menschen unabhängig von seiner Identität willkommen heißen. Die Lehre der Kirche zur Sexualität werde sich aber in absehbarer Zeit nicht ändern.