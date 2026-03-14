Keine Scheu vor den Tieren: Prinzessin Beatrix hilft auf dem Bauernhof mit

Beatrix der Niederlande hat sich im Rahmen einer Freiwilligenaktion nützlich gemacht. Die 88-Jährige besuchte einen Kinderbauernhof und zeigte keine Scheu vor den tierischen Bewohnern.
Prinzessin Beatrix (88) hat sich als gutes Vorbild gezeigt. Anlässlich der Freiwilligenaktion "NLdoet" hat sie bei der Versorgung der Tiere auf dem Kinderbauernhof "De Bijlmerweide" in Amsterdam mitgeholfen. In einem Instagram-Post veröffentlichte das niederländische Königshaus mehrere Fotos, auf denen Beatrix einen Esel streichelt oder Tiere mit der Flasche versorgt.