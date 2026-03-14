Keine Scheu vor den Tieren: Prinzessin Beatrix hilft auf dem Bauernhof mit

Beatrix der Niederlande hat sich im Rahmen einer Freiwilligenaktion nützlich gemacht. Die 88-Jährige besuchte einen Kinderbauernhof und zeigte keine Scheu vor den tierischen Bewohnern.

Prinzessin Beatrix (88) hat sich als gutes Vorbild gezeigt. Anlässlich der Freiwilligenaktion "NLdoet" hat sie bei der Versorgung der Tiere auf dem Kinderbauernhof "De Bijlmerweide" in Amsterdam mitgeholfen. In einem Instagram-Post veröffentlichte das niederländische Königshaus mehrere Fotos, auf denen Beatrix einen Esel streichelt oder Tiere mit der Flasche versorgt.

"NLdoet ist die größte Freiwilligenaktion der Niederlande", wird in dem Posting erklärt. "An mehr als 7.000 Orten kann jeder Freiwilligenarbeit kennenlernen und erleben, wie es ist, etwas für andere zu tun." Auch Beatrix' Sohn König Willem-Alexander (58) und seine Ehefrau Königin Máxima (54) zeigten sich engagiert und packten in einer Wohn- und Pflegeeinrichtung mit an, in der ältere und hilfsbedürftige Menschen mit Pflege und Betreuung leben.

Das Königspaar packt auch mit an

"Fliesen putzen, Pflanzkübel befüllen und Unkraut jäten" standen laut einem Instagram-Beitrag für das Königspaar in Hoofddorp an. Die Arbeiten in den Gärten verrichteten sie gemeinsam mit den Bewohnern und anderen Freiwilligen, wie auch ein dazugehöriger Clip zeigt.

Willem-Alexander und Máxima sind in dem Video in legerer Kleidung und mit Arbeitshandschuhen bewaffnet zu sehen. Das Paar, das sich bei solchen Aktionen gerne nahbar zeigt, hatte sichtlich Spaß an den Aufgaben und den Begegnungen mit den Menschen.