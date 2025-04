Désirée Nick übernimmt eine Rolle in der ZDF-Komödie "Keine Scheidung ohne Leiche". Erste Bilder zeigen sie in einem Brautkleid.

Désirée Nick (68) ist in einer weiteren Schauspielrolle zu sehen. In dem ZDF-Film "Keine Scheidung ohne Leiche" rund um ein Beziehungschaos und mit schwarzem Humor erzählt, spielt Nick die Kundin von zwei Wedding Planner.

Die Braut, die sich ihre Hochzeit von den beiden Hochzeitsplanern ausrichten lässt, beschreibt sie in einem ZDF-Interview als "exzentrisch, attraktiv, glamourös, stilvoll und in seelischer Not". Ihrer Filmfigur Juliane Richter, die sie liebe, fühle sie sich verbunden, "denn einmal im Leben offiziell im Brautkleid agieren zu dürfen, ist - wie bei Frauen üblich - für mich nun mal der schönste Tag in meinem Leben", erklärt Nick.

In dem Film verkörpern Henrike Fehrs (40) und Tom Beck (47) die beiden Wedding Planner Nina und Tom Eichkamp, die kurz vor der Scheidung standen. Jetzt stehen sie jedoch einem Problem gegenüber: Die Leiche ihres Paartherapeuten muss verschwinden. Während sie verzweifelt an die Aufgabe herangehen, haben sie keine Zeit mehr für die Hochzeitsplanung ihrer Kundin. Besonders, als die heimliche Geliebte des Opfers, die Politesse Anastasia Charalampopoulos (Nina Vorbrodt, 53), ihnen mit ihrem kriminalistischen Spürsinn auf den Fersen ist. Dann taucht die vermeintlich entsorgte Leiche an einem ungewöhnlichen Ort wieder auf.

Das ZDF zeigt den Film ab Donnerstag, 22. Mai 2025 um 10 Uhr in der Mediathek. Im linearen TV wird "Keine Scheidung ohne Leiche" am Donnerstag, 29. Mai 2025, um 20:15 Uhr gezeigt.

Weitere TV-Rolle

Die Entertainerin, Buchautorin und Realityshow-Größe Désirée Nick wird danach noch in einer anderen TV-Rolle zu sehen sein. Sie wird in der bayerischen Kultserie "Dahoam is Dahoam" mitspielen. In insgesamt sechs Folgen soll sie dabei sein. Ob sie in gewohnter Nick-Manier für Wirbel sorgen wird, davon müssen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer selbst ein Bild machen. Die Ausstrahlung der Episoden ist ab dem 2. Juni 2025 geplant.