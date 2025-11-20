Im Dezember 2024 fanden erstmals die "Reality Awards" statt, die es damals bei RTL+ live zu sehen gab. In diesem Jahr wird es keine Gala geben.
Der Streamingdienst RTL+ hat im Dezember 2024 erstmals live aus Köln die "Reality Awards" übertragen. Wie der Name bereits verrät, wurden bei der Verleihung deutsche Realitystars ausgezeichnet. Reality-TV-Liebhaberinnen und -Liebhaber konnte online in zwölf Kategorien für ihre Gewinnerinnen und Gewinner abstimmen. In diesem Jahr wird es die Veranstaltung nicht geben, wie jetzt bekannt wird.