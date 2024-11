Keine Panik in der Klinik: Was bei Angst vor einer OP hilft

1 Angst vor dem Eingriff? Das muss nicht sein. Foto: Svitlana - stock.adobe.com

Bei manchen Patienten geht die Panik so weit, dass sie noch vor der Operation aus dem Krankenhaus flüchten. Angst vor einer Narkose oder einem Eingriff sei ganz normal, sagen Mediziner. Es gibt aber Wege, sie zu lindern.











Link kopiert



Operationen waren Martina schon immer unheimlich gewesen. Lange hatte sie das Glück, dass bei ihr kein Eingriff nötig war. Doch als sie eines Tages unglücklich stürzte, änderte sich die Lage schlagartig: Ihr Handgelenk war zertrümmert, eine Operation unvermeidbar – was bei ihr arge Beklemmungen auslöste. „Ich hatte so große Angst vor einer Vollnarkose, mein ganzes Leben hatte ich die“, berichtet sie. Warum, weiß sie nicht. „Es war einfach die Angst vor dem Kontrollverlust.“ In ihrem Fall war zwar ein Eingriff in Regionalanästhesie möglich, wegen größerer Risiken aber nicht empfehlenswert, wie ihr der Narkosearzt erklärte. „Alles in allem war er so einfühlsam und vertrauenerweckend, dass ich mich doch für die Vollnarkose entschieden habe.“