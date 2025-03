Keine Notlage am Telefon erkennbar: Neue Erkenntnisse im Fall Gene Hackman und Betsy Arakawa

Nach anfänglichen Spekulationen rund um den überraschenden Tod von Gene Hackman (1930-2025) und dessen Ehefrau Betsy Arakawa (1959-2025) sind viele Details geklärt. Die zuständigen Behörden versuchen aber immer noch die letzten Einzelheiten zu erforschen. Bisher wurde davon ausgegangen, dass Arakawa vermutlich am 11. Februar gestorben ist. Mittlerweile ist die Polizei der Ansicht, dass sie offenbar einen Tag später verstarb.

Hinweis, "dass sie ärztlichen Rat oder medizinische Hilfe gesucht hat"

Der zuständige Sheriff habe laut "ABC News" erklärt, dass Arakawa am 12. Februar noch einen medizinischen Dienst angerufen habe. "Dies deutet für mich darauf hin, dass sie ärztlichen Rat oder medizinische Hilfe gesucht und sich vielleicht nicht wohlgefühlt hat", sagt Sheriff Adan Mendoza in einem kurzen Einspieler. Ein Arzt habe zudem bestätigt, dass es "keine Anzeichen von Atemproblemen oder einer Notlage" während des Gesprächs gegeben habe. Zudem habe man zwei Mal zurückgerufen, aber weder Arakawa noch Hackman erreicht.

Dies scheint einen vorangegangenen Bericht der britischen "Mail on Sunday" zu bestätigen. Der Leiter des medizinischen Dienstes habe der Sonntagszeitung von einem Anruf Arakawas am 12. Februar erzählt. Man habe einen Termin für den Nachmittag ausgemacht, zu dem Hackmans Ehefrau aber nicht erschienen sei. Telefonisch habe man sie nicht erreicht. Der Termin habe aber nichts mit einer Hantavirus-Infektion zu tun gehabt.

Hackman und Arakawa starben eines natürlichen Todes

Anfang März hatten die Behörden die Todesursachen Hackmans und Arakawas öffentlich gemacht. Während einer Pressekonferenz war erklärt worden, dass Arakawa zuletzt am 11. Februar lebend in der Öffentlichkeit gesehen worden war. Man ging davon aus, dass dies auch ihr Todestag gewesen sei. Der Schauspieler sei vermutlich am 18. Februar verstorben. Sein Herzschrittmacher habe an diesem Tag zum letzten Mal seinen Herzschlag aufgezeichnet.

In beiden Fällen wird angenommen, dass es sich um einen natürlichen Tod gehandelt hat. Arakawa sei laut Gerichtsmedizin infolge einer Infektion mit dem Hantavirus gestorben, Hackman an den Folgen einer Herzkrankheit. Der Hollywoodstar habe zudem Anzeichen einer "fortgeschrittenen Alzheimer-Erkrankung" aufgewiesen. Die Leichen der beiden waren am 26. Februar gefunden worden. Die Polizei war nicht von einem Fremdverschulden ausgegangen, die Umstände wurden aber als "verdächtig genug" eingestuft, um eine gründliche Untersuchung zu rechtfertigen.