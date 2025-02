Der 14. Februar ist einer dieser Tage – man liebt ihn oder man hasst ihn. Nicht jeder kann mit Herzluftballons und Dinner im Kerzenschein etwas anfangen. Zum Glück ist das auch nicht nötig. Der Rems-Murr-Kreis bietet genügend Orte, an denen Valentinstags-Muffel dem Kitsch entgehen können.

Eine Boulderhalle besuchen

Wer am 14. Februar zwar gerne Zeit für sich verbringen möchte, aber lieber in der Zivilisation, für den könnte Bouldern etwas sein. Bouldern funktioniert ähnlich wie Klettern, allerdings in deutlich geringerer Höhe und ohne Sicherung. Fürs Bouldern ist keine Vorerfahrung nötig, es gibt Kletterrouten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Wer schon Erfahrung im Bouldern hat, kann noch eine Schippe draufsetzen und sich an einem Ninja-Parcours probieren. Schwingen, Hangeln, Rennen, Springen – das ist alles Teil der aus dem Fernsehen bekannten Trendsportart. Im Active Garden in Waiblingen ist beides möglich. Die Adresse ist: Active Garden, Düsseldorfer Straße 18, Waiblingen.

Lost Place: Steinbruch Schachen in Weinstadt-Strümpfelbach

Viel ist vom ehemaligen Steinbruch Schachen nicht mehr zu sehen. /Gottfried Stoppel

So weit weg von der Zivilisation wie nur möglich – das wünschen sich sicher einige am Valentinstag. Denen sei einer der Lost Places im Rems-Murr-Kreis empfohlen. In Weinstadt-Strümpfelbach im Gewann Schachen etwa gibt es einen ehemaligen Steinbruch, der inzwischen verlassen und schon fast vergessen ist. Früher schnaufte dort eine dampfbetriebene Feldbahn in Richtung des Weinstädter Teilorts. Heute erinnern nur wenige Reste an den Steinbruch, aber der Ort eignet sich toll für einen ruhigen Spaziergang im Wald. Adresse: Gewann Schachen, Weinstadt-Strümpfelbach.

Weinerlebnistour mit Freunden

Ob allein oder mit der Clique in die Weinberge. Foto: Gottfried Stoppel

Wer sagt denn, dass der Valentinstag nur für Paare da ist? Man kann den Tag auch wunderbar darauf verwenden, auf seine Freundschaften anzustoßen. Da drängt sich eine gemeinsame Weinwanderung mit der Clique geradezu auf. Dafür gibt es an Rems und Murr mehrere Möglichkeiten: Entweder man macht es auf die klassische Art und bucht sich eine Weinerlebnistour oder man geht auf eigene Faust los und probiert sich durch die Weinautomaten der zahlreichen Winzer im Landkreis.

Anbieten würde sich zum Beispiel eine rund dreieinhalb Kilometer lange Tour durch Kernen im Remstal: Angefangen beim Automaten des Weinguts Zimmer (Frauenländerstraße 85) über das Weingut Medinger (Brühlstraße 6) bis hin zur SB-Station beim Weingut Eißele (Grundäcker 10).

Eine Ausstellung besuchen

Im Kulturhaus Schwanen gibt es regelmäßig Ausstellungen. Foto: Jan Potente

Eine weitere Möglichkeit, den Tag mit Freunden zu verbringen, ist in einer der zahlreichen Ausstellungen. Im Kulturhaus Schwanen etwa stellt aktuell die junge Esslinger Bildhauerin Leonie Lass aus. Ihre Ausstellung „Das Nest“ folgt einem philosophischen Ansatz, sie soll „neue Perspektiven auf sich verändernde Zustände“ eröffnen, wie es vom Kulturhaus Schwanen heißt. Die Ausstellung ist im Schwanen-Saal zwischen 9 und 16 Uhr sowie parallel zu einer Abendveranstaltung ab 19 Uhr zu sehen. Adresse: Kulturhaus Schwanen, Winnender Str. 4, Waiblingen.

Ins Kino gehen – aber in den Actionfilm

Zugegeben – ins Kino gehen ist eigentlich eher eine klassische Aktivität für Valentinsliebhaber. Wer es aber schafft, über die rosarote Dekoration im Eingangsbereich hinwegzusehen, für den kann das Kino ein echter Geheimtipp sein. Denn wahrscheinlich ist der neueste Actionfilm nie so leer wie am 14. Februar. Am Tag davor kommt beispielsweise Captain America – Teil 4, der neuste Science-Fiction-Streifen aus dem Hause Marvel, in die deutschen Kinos. Im Schorndorfer Traumpalast läuft der Film zum Beispiel insgesamt sechsmal – dreimal in Normalfassung und dreimal in 3D. Adresse: Traumpalast, Rosenstraße 49-51, Schorndorf.