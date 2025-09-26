Keine Lizenz für den SC Potsdam: Die Frauen-Bundesliga steht auf wackligen Beinen

Der SC Potsdam hat schon lange finanzielle Probleme. Nun blieb der Volleyball-Bundesliga aus Sicht unseres Autors Jochen Klingovsky keine andere Wahl, als einen Schlussstrich zu ziehen.
Zum Profisport gehört, dass die jeweiligen Ligen vor jeder Saison die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ihrer Vereine überprüfen – was sie nicht selten in eine missliche Lage bringt. Denn einen Club zu verlieren, weil dessen Bilanz nicht stimmt, ist bitter, die damit einhergehenden negativen Schlagzeilen schaden stets dem Image der gesamten Sportart. Noch schlimmer ist nur, wenn ein Verein, dem die Lizenz erteilt worden ist, während der Saison in Zahlungsschwierigkeiten gerät oder gar Insolvenz anmelden muss.