Keine Lebenszeichen: Hoffen auf ein Wunder: Laura Dahlmeier wird weiter gesucht

4 Die 31-Jährige soll durch einen Steinschlag am Laila Peak mindestens schwerst verletzt worden sein. (Archivbild) Foto: Matthias Balk/dpa

Der schwere Bergunfall von Laura Dahlmeier schockiert die Sportwelt. Die Biathlon-Olympiasiegerin ist in Pakistan schwer verunglückt. Noch ist sie nicht geborgen. Die Suche soll fortgesetzt werden.











Garmisch-Partenkirchen/Islamabad - Die Suche nach der im Karakorum-Gebirge in Pakistan verunglückten Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier soll am Morgen fortgesetzt werden. Am Dienstagabend war die Suche nach der 31-Jährigen aufgrund der hereingebrochenen Dunkelheit vorerst eingestellt worden, wie ein Sprecher der Tourismusbehörde vor Ort der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt hatte.