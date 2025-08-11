Keine Kraft: Ottmar Hitzfeld spricht über Depression und Burn-out

Burn-out, Panikattacken, Antidepressiva: Ottmar Hitzfeld blickt auf eine seiner schwersten Lebensphasen zurück. In einem neuen Buch schildert er, warum er wegen mentaler Probleme den Job als Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ablehnte - und wie er wieder zu neuer Stärke fand.
Ottmar Hitzfeld (76) spricht in einem neuen Buch so offen wie nie über die mentalen Probleme, mit denen er während seiner Karriere zu kämpfen hatte - und die ihn vom Posten des Bundestrainers abhielten. Er habe "keine Kraft mehr" gehabt, was er als "grausam" beschreibt.