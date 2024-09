Keine korrekte Antwort zur Auswahl: Falsche Frage bei Wer wird Millionär?: Die Panne gab es schon öfter!

1 Günther Jauch musste in 25 Jahren "Wer wird Millionär?" bereits einige Fehler einräumen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Bei "Wer wird Millionär?" ist es am 4. September zu einer Panne gekommen: Alle vier Antworten der 32.000-Euro-Frage waren falsch. Doch es ist nicht das erste Mal: Unter anderem 2005 konnte eine Frage gar nicht richtig beantwortet werden.











Günther Jauch (68) sorgt seit 25 Jahren mit spannenden Quizfragen bei "Wer wird Millionär??" für Unterhaltung. In der vergangenen Show unterlief der RTL-Redaktion jetzt aber ein Fehler bei der 32.000 Euro-Frage: Alle Antwortmöglichkeiten waren falsch, die Frage war also unlösbar. In der Vergangenheit von "WWM" hatte schon mehrere Quizzer ein ähnliches Schicksal ereilt.