Giovanni Zarrella hätte am kommenden Freitag in Greifswald den Auftakt zu seiner Tour "Eine italienische Sommernacht" gefeiert. Doch die Show wurde abgesagt.

Giovanni Zarrella (47) muss auf den ersten Stopp seiner kommenden Tour verzichten. Wie die Veranstalter in einem Facebook-Post mitgeteilt haben, wird das Konzert des deutsch-italienischen Musikers am kommenden Freitag, 6. Juni, in Greifswald nicht stattfinden.

Das Open Air am Forum am Museumshafen in Greifswald sei "aus wirtschaftlichen Gründen ersatzlos abgesagt" worden. Auch die "Venga Venga Show" am 7. Juni finde nicht statt. Die Gesamtkonzeption für beide Veranstaltungstage habe "die Kosten in eine Richtung wachsen lassen, die eine Durchführung wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll möglich macht", heißt es in der Mitteilung. Bereits gekaufte Tickets könnten an den Vorverkaufsstellen, an denen sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.

Der Auftritt in Greifswald sollte der Tourauftakt für Zarrella werden. Mit seiner Open-Air-Reihe "Eine italienische Sommernacht" geht es für ihn laut Tourplan nun am 10. Juni nach Wolfhagen, am 19. Juni nach Coburg und am 22. Juni nach Braunschweig. Im Juli geht es dann weiter nach Bremen, Berlin oder Bopfingen. Bis Mitte September wird Zarrella mit der Tour unterwegs sein.

Eigene Songs und Italo-Pop-Klassiker

Bei seiner Sommernacht habe er Songs aus seinem aktuellen Album "Universo" dabei, "aber auch Musik aus den letzten drei Alben mit den großen deutschen Klassikern auf Italienisch", erzählte er Anfang Mai im Interview mit spot on news. "Hinzu kommen, und das gehört für mich wie bei einem Pizzeria-Besuch einfach dazu, natürlich Italo-Pop-Klassiker. So was wie 'Sempre, sempre', 'Sarà perché ti amo' oder 'Volare'." Das Publikum erwarte an so einem Abend auch Lieder von Eros Ramazzotti oder Gianna Nannini. "Wenn das Publikum da sitzt, dann möchte es auch ganz viel Italien bekommen bei so einer italienischen Sommernacht, was es auch bekommen wird."

Eine Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news zu der Konzertabsage in Greifswald ließ der Sänger bisher unbeantwortet.