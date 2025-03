Keine Hoffnung mehr für Marvel-Fans: Scarlett Johansson schließt Rückkehr als Black Widow aus

Scarlett Johansson (40) hat sich gegen eine von den Fans ersehnte Rückkehr ihres Marvel-Charakters Natasha Romanoff alias Black Widow ausgesprochen. In einem neuen Interview mit dem Magazin "InStyle" erklärte die 40-Jährige klar und deutlich, dass ihre Rolle das Marvel-Universum verlassen habe. Zudem äußerte sie den Wunsch, dass sich die Fans endlich damit abfinden und ihren Marvel-Charakter in Frieden ruhen lassen.

"Natasha ist tot", betont Scarlett Johansson in dem neuen Gespräch. Um dies noch mehr zu unterstreichen, fügt sie hinzu: "Sie ist tot. Sie ist tot. Okay?" 2019 erschien der Streifen "Avengers: Endgame", in dem Black Widow ehrenhaft starb, um das Universum zu retten. 2021 kam schließlich das Prequel "Black Widow", in dem die Schauspielerin nochmal in die Rolle der Superspionin schlüpfte. Seitdem hoffen Marvel-Anhänger auf eine Rückkehr von Scarlett Johansson.

Abschied von "Black Widow" für immer?

Doch Johansson machte diese Erwartungen nun erneut zunichte: "Sie wollen es einfach nicht glauben. Sie sagen: 'Aber sie könnte doch zurückkommen!' Schaut, ich glaube, das Gleichgewicht des gesamten Universums lag in ihrer Hand. Wir müssen es einfach hinter uns lassen. Sie hat die Welt gerettet. Lasst sie ihren Heldenmoment haben."

Zuletzt hatte die Schauspielerin in einem Fernseh-Interview im November 2023 starke Zweifel an einem "Black Widow"-Comeback geäußert. "Es wäre ein Marvel-Wunder. [...] Aber wer weiß schon? Ich bin mir nicht sicher", sagte Scarlett Johansson damals in der US-Show "Today".

Im April 2023 sprach Scarlett Johansson in einer gemeinsamen Podcast-Folge mit Gwyneth Paltrow (52) ebenfalls darüber, dass sie mit den Marvel-Filmen "fertig" sei. "Das Kapitel ist vorbei. Ich habe alles getan, was ich tun musste", erklärte der Hollywoodstar damals bereits.