Keine Herz-OP bei Heinz Hoenig: Bin schon fast wieder der Alte

Heinz Hoenig befindet sich auf dem Weg der Besserung. Nach schwerer Krankheit hat sich sein Zustand deutlich verbessert - eine geplante Herzoperation ist vorerst vom Tisch.
Heinz Hoenig (74) kann wieder lachen - es geht ihm derzeit deutlich besser. Sein Gesundheitszustand hat sich so weit stabilisiert, dass eine ursprünglich geplante Herzoperation vorerst abgesagt wurde. Seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (41) erklärte im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung: "Im Moment ist Heinz stabil, er hat sich gut erholt. Auch seine Blutwerte sind gut. Deswegen ist eine Operation im Moment kein Thema, Gott sei Dank."