Keine heimliche Eheschließung: Keanu Reeves reagiert auf Hochzeitsgerüchte

Keanu Reeves und seine langjährige Partnerin sind nicht verheiratet - das stellt der Schauspieler nun selbst klar. Zuvor hatten seine Sprecherin und seine Partnerin die Gerüchte zurückgewiesen.

Keanu Reeves (61) hat sich erstmals zu den Spekulationen über eine angebliche Hochzeit mit seiner Freundin Alexandra Grant (52) geäußert. Im Interview mit "E! News" erzählte er im Hinblick auf ihre langjährige Beziehung: "Nun, das war nicht das erste Mal." Weiter erklärte er zu den Reaktionen und dem Umgang seiner Partnerin mit den Gerüchten: "Die Hochzeit, das ist eine schöne Sache." Er habe "viele nette Nachrichten" erhalten, "aber Alexandra hat das wunderbar angesprochen. So in der Art: 'Danke, aber das hier ist die Realität.'"

Alexandra Grant dementierte die Gerüchte mit Humor Damit bezog sich Reeves auf einen Instagram-Beitrag, den Grant Ende September veröffentlicht hatte - und mit dem sie die kursierenden Berichte auf ihre ganz eigene Art entkräftete. Sie teilte ein Bild, das sie und Reeves beim Besuch des Roden Crater, einer Kunstinstallation des Künstlers James Turrell, zeigt. "Das ist ein echtes Foto. Kein Verlobungsfoto oder eine KI-generierte Hochzeitsankündigung... einfach nur ein Kuss!", kommentierte sie die Aufnahme und fügte hinzu: "Wobei es vielleicht der Moment direkt davor oder danach war... angesichts unserer etwas albernen Gesichtsausdrücke!"

Mit einem Augenzwinkern ergänzte sie, sie wolle sich für die Glückwünsche zur Hochzeit bedanken. Doch im nächsten Satz dementierte sie die Gerüchte. "Nur haben wir nicht geheiratet", schrieb sie. Obwohl gute Nachrichten in der heutigen Zeit besonders willkommen seien, sei zumindest diese schlichtweg falsch. Ihre Follower bat sie deshalb, wachsam zu bleiben.

Pressesprecherin reagierte früh auf Falschmeldung

Die Gerüchte hatten sich wenige Tage zuvor im Netz verbreitet. Dort kursierte die Falschmeldung, Keanu Reeves und Alexandra Grant hätten sich heimlich in Europa das Jawort gegeben. Kurz darauf schaltete sich die Pressesprecherin des "John Wick"-Stars ein und stellte gegenüber "E! News" klar: "Das ist nicht wahr. Sie sind nicht verheiratet."

2019 machten Keanu Reeves und Alexandra Grant ihre Beziehung öffentlich. Seitdem sind sie vereinzelt zusammen auf dem roten Teppich zu sehen. Zuletzt zeigten sie sich am Montag bei einer Vorführung von Reeves' neuem Film "Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel". Bei dem Event hielten sie nicht nur Händchen, sondern gaben sich auch einen liebevollen Kuss.