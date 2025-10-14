Keine heimliche Eheschließung: Keanu Reeves reagiert auf Hochzeitsgerüchte

Keanu Reeves und seine langjährige Partnerin sind nicht verheiratet - das stellt der Schauspieler nun selbst klar. Zuvor hatten seine Sprecherin und seine Partnerin die Gerüchte zurückgewiesen.
Keanu Reeves (61) hat sich erstmals zu den Spekulationen über eine angebliche Hochzeit mit seiner Freundin Alexandra Grant (52) geäußert. Im Interview mit "E! News" erzählte er im Hinblick auf ihre langjährige Beziehung: "Nun, das war nicht das erste Mal." Weiter erklärte er zu den Reaktionen und dem Umgang seiner Partnerin mit den Gerüchten: "Die Hochzeit, das ist eine schöne Sache." Er habe "viele nette Nachrichten" erhalten, "aber Alexandra hat das wunderbar angesprochen. So in der Art: 'Danke, aber das hier ist die Realität.'"