Etliche Wahlhelfer haben während ihres Einsatzes am Sonntag in Stuttgart nichts zu trinken bekommen. Kostenlos sowieso nicht, im Briefwahlzentrum in Stuttgart-Degerloch gab es ab 18 Uhr auch nichts mehr zu kaufen. Das ist ein echtes Armutszeugnis, meint unser Autor Ralf Recklies.