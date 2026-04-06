Keine Entspannung in Sicht: Dieselpreis erreicht weiteren Rekord

Diesel war am Ostersonntag so teuer wie nie zuvor. Ölkonzerne nutzen seit der Spritpreisregel die Mittagszeit für Aufschläge. Nach Ansicht des ADAC gibt es aber Spielräume.
Am Ostersonntag hat der Dieselkraftstoff ein neues Allzeithoch erreicht. Wie der ADAC mitteilte, kostete Diesel gestern im Tagesdurchschnitt 2,440 Euro pro Liter und damit 1,5 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Anstieg bei Super E10 fiel mit 0,7 Cent moderater aus: 2,191 Euro pro Liter mussten Autofahrer für den Kraftstoff im Tagesdurchschnitt zahlen.