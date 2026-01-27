Bekommt Heimsheim einen Kindergartenausschuss? Die meisten Gemeinderäte sind dafür, der Bürgermeister dagegen. In der jüngsten Debatte dazu wird es mehr als hitzig.
Seit Monaten schwelt eine Auseinandersetzung zwischen einer Mehrheit des Heimsheimer Gemeinderats und der Stadtverwaltung. Diese Mehrheit aus Mitgliedern von CDU, Freien Wählern, SPD und Unabhängiger Wählervereinigung (UWV) will einen beratenden Kindergartenausschuss in der Stadt installieren und hat dies durch Gremiumsbeschlüsse mehrfach deutlich gemacht, zuletzt im Dezember 2025.