Leonardo DiCaprio oder "Tron": Hollywood hat keine Chance gegen "Die Schule der magischen Tiere 4". Der letzte Teil der erfolgreichen Kinderbuchverfilmungen führt zum fünften Mal in Folge die deutschen Kinocharts an. Das schaffte zuletzt dieser Film.

"Die Schule der magischen Tiere 4" zieht weiter einsam ihre Kreise. In der fünften Woche in Folge grüßt der Familienfilm von der Spitze der Kinocharts. Ob es Leonardo DiCaprio (50) mit dem Oscar-Favoriten "One Battle After Another" war, das Horror-Sequel "Black Phone 2" oder "Tron: Ares": Sämtliche potenzielle Hollywood-Blockbuster bissen sich an den sprechenden Tieren die Zähne aus.

Eine derartige Serie hat in diesem Jahr nicht einmal "Das Kanu des Manitu" geschafft. An seinem vierten Wochenende musste die Westernkomödie dem Horrorfilm "Conjuring 4" Platz machen. Nur eine Woche später holte sich Michael Bully Herbig (57) den Thron zurück.

Der letzte Film, der zuletzt fünfmal in Folge die deutschen Kinocharts anführte, war übrigens "Mufasa: Der König der Löwen". Das Prequel des Disney-Hits war am 19. Dezember 2024 in den deutschen Kinos gestartet.

Jetzt zweiterfolgreichster Teil der Reihe

Laut dem Branchendienst "Blickpunkt:Film" hat "Die Schule der magischen Tiere 4" nun bereits 2,4 Millionen Tickets verkauft. Dies gelang im laufenden Kinojahr erst vier anderen Filmen.

Damit zog der vierte und wohl letzte Teil der Familienfantasy an zwei Vorgängern vorbei. Der Auftaktfilm der Reihe setzte im Jahr 2021 nur 1,8 Millionen Tickets ab. Teil drei verkaufte 2024 nach fünf Wochenenden im Kino 2,3 Millionen Karten. Vorne liegt im internen Ranking noch Part zwei aus dem Jahr 2022 mit insgesamt 2,9 Millionen Tickets.

Die vierte Verfilmung der Buchreihe von Margit Auer (58) ist schon seit zwei Wochen der zweiterfolgreichste deutsche Film des Jahres. An ihrem dritten Wochenende zog sie an "Wunderschöner" vorbei. Ganz oben in den heimischen Jahrescharts steht natürlich "Das Kanu des Manitu" mit jetzt 4,8 Millionen Kinobesuchern.