Leonardo DiCaprio oder "Tron": Hollywood hat keine Chance gegen "Die Schule der magischen Tiere 4". Der letzte Teil der erfolgreichen Kinderbuchverfilmungen führt zum fünften Mal in Folge die deutschen Kinocharts an. Das schaffte zuletzt dieser Film.
"Die Schule der magischen Tiere 4" zieht weiter einsam ihre Kreise. In der fünften Woche in Folge grüßt der Familienfilm von der Spitze der Kinocharts. Ob es Leonardo DiCaprio (50) mit dem Oscar-Favoriten "One Battle After Another" war, das Horror-Sequel "Black Phone 2" oder "Tron: Ares": Sämtliche potenzielle Hollywood-Blockbuster bissen sich an den sprechenden Tieren die Zähne aus.