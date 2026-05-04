Abgelaufene Reisepässe, Tippfehler im Ticket oder fehlende Kinderdokumente: Kurz vor den Sommerferien häufen sich typische Pannen. Was Urlauber alles checken sollten.
Wenige Wochen vor Beginn der Sommerferien melden Bürgerämter und Airline-Hotlines immer wieder die typischen Anfragen: ein abgelaufener Reisepass, ein "Müler" statt "Müller" im Ticket, oder Eltern, die kurz vor Abflug feststellen, dass für den Nachwuchs kein gültiges Reisedokument vorliegt. Der Mai ist erfahrungsgemäß die letzte Gelegenheit, solche Versäumnisse noch ohne größere Folgen zu beheben. Welche Pannen können typischerweise auftauchen und wie lassen sich unnötige Kosten und Stornierungen vermeiden?