Keine Begegnung mit Lula: Milei tritt in Brasilien mit Bolsonaro auf

3 Der ultraliberale Milei und der rechte Bolsonaro treffen sich bei der rechten CPAC-Konferenz in Brasilien. Foto: Heuler Andrey/AP/dpa

Dem linken Amtsinhaber Lula zeigt Milei die kalte Schulter. Beim Besuch im Nachbarland trifft sich Argentiniens Präsident lieber mit dem Ex-Staatschef, dem ein Putschversuch vorgeworfen wird.











Link kopiert



Balneário Camboriú - Der ultraliberale argentinische Präsident Javier Milei hat das Nachbarland Brasilien besucht - und sich statt mit dem linken Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva mit dessen rechtem Vorgänger Jair Bolsonaro getroffen. Milei und Bolsonaro nahmen am Wochenende an der rechten CPAC-Konferenz in der südbrasilianischen Küstenstadt Balneário Camboriú teil. In einer Rede dort wetterte Milei gegen den Sozialismus und stellte Bolsonaro als Opfer juristischer Verfolgung dar.