Keine aufgestaute Wut mehr?: König Charles III.: Darum ist er heutzutage viel netter

1 König Charles III. und Königin Camilla während eines Empfangs im März. Foto: ddp/i-Images/Pool/eyevine

In den vergangenen Jahren soll sich Charles III. stark gewandelt haben. Angeblich ist der britische König heute viel netter als früher. Das hat sein langjähriger Fotograf verraten.











Vom miesepetrigen Prinzen zum glücklichen Monarchen? Der britische König Charles III. (76) soll in jüngeren Jahren oft schlecht gelaunt gewesen sein. Heute lege er viel nettere Wesenszüge an den Tag. Das behauptet der britische Fotograf Arthur Edwards (84), der die Royals oft mit seiner Kamera begleitet hat, in einem Beitrag für die Boulevardzeitung "The Sun". Seit rund 50 Jahren fotografiere Edwards den König immer wieder und er ist sich sicher, dass dieser Wandel an der Ehe des Royals mit Königin Camilla (77) liegt. Am 9. April feiern die beiden ihren 20. Hochzeitstag. Der Ehrentag fällt mitten in ihre Italienreise, die am 7. April beginnt.