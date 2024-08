Travis Scott nach Festnahme in Paris wieder freigelassen

1 Travis Scott wurde am Freitag in Paris festgenommen. Foto: Laurent Koffel/ImageCollect

Travis Scott ist nach seiner Festnahme in einem Hotel in Paris wieder auf freiem Fuß. Der Rapper war wegen einer Schlägerei verhaftet worden.











Travis Scott (33) ist nach seiner Festnahme in Paris wieder auf freiem Fuß. Der Rapper war nach einer Schlägerei in den frühen Morgenstunden des 9. August im Fünf-Sterne-Hotel George V in der französischen Hauptstadt verhaftet worden, wie unter anderem die Pariser Tageszeitung "Le Parisien" berichtete.