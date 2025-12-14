Die Londoner Polizei hat die Untersuchungen gegen Andrew Mountbatten-Windsor eingestellt. Der Bruder von König Charles muss trotz seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal keine strafrechtlichen Konsequenzen befürchten.
Er hat seine Titel verloren, muss sein Anwesen räumen und steht seit Jahren im Zentrum eines der größten Skandale der britischen Monarchie. Doch zumindest vor Gericht wird sich Andrew Mountbatten-Windsor (65) wohl wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) nicht verantworten müssen. Die Metropolitan Police hat am Samstag bekannt gegeben, dass sie "keine weiteren Maßnahmen" gegen den Bruder von König Charles (77) ergreifen wird.