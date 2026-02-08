Keine Titel und Umzug: Es wirkt, als ob Andrew Mountbatten-Windsor von der Öffentlichkeit möglichst abgeschottet werden soll. Genau das möchte König Charles III. angeblich bezwecken.
Möglichst unauffällig sollte Andrew Mountbatten-Windsor (65) aus der Royal Loge ausziehen. Daraus wurde aber nichts. Nicht nur die Medien berichteten, auch die neuen Nachbarn reagierten. Laut eines britischen Berichts dient der Umzug wohl unter anderem dazu, Andrew wegen seiner Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) möglichst von der Öffentlichkeit abzuschotten.