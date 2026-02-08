Keine Titel und Umzug: Es wirkt, als ob Andrew Mountbatten-Windsor von der Öffentlichkeit möglichst abgeschottet werden soll. Genau das möchte König Charles III. angeblich bezwecken.

Möglichst unauffällig sollte Andrew Mountbatten-Windsor (65) aus der Royal Loge ausziehen. Daraus wurde aber nichts. Nicht nur die Medien berichteten, auch die neuen Nachbarn reagierten. Laut eines britischen Berichts dient der Umzug wohl unter anderem dazu, Andrew wegen seiner Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) möglichst von der Öffentlichkeit abzuschotten.

Erst kürzlich musste der ehemalige Prinz, dem seine Titel entzogen wurden, die imposante Royal Lodge verlassen. Aktuell soll er vorübergehend die Wood Farm auf dem royalen Anwesen Sandringham bewohnen. Es wird erwartet, dass er schlussendlich in die renovierungsbedürftige Marsh Farm in der Nähe zieht. Sein Bruder, König Charles III. (77), soll ihm laut der "Times" eine geringe Pauschale zur Verfügung stellen, mit der Bedienstete bezahlt und Lebenserhaltungskosten beglichen werden sollen.

Charles soll keine andere Wahl haben

"Der König sieht keine andere Möglichkeit, als für seinen Bruder zu sorgen", berichtet eine anonyme Palastquelle der Tageszeitung. "Jedes Mal, wenn er versucht hat, sich aus eigenen Mitteln zu versorgen, hat dies zu größeren Problemen geführt. Die Hoffnung besteht darin, ihn abzuschotten." Charles, der Andrew seine Titel entzogen hat, soll seinen Bruder und dessen Sicherheitsleute aus eigener Tasche bezahlen.

Durch die Veröffentlichung neuer Epstein-Akten geriet Andrew Mountbatten-Windsor zuletzt erneut unter massiven Druck. Insider aus dem Umfeld von Charles hätten die jüngsten Enthüllungen als "schockierend und beunruhigend" bezeichnet. Weitere Quellen sprachen davon, dass Andrew labil sei. Die "Daily Mail" schreibt unterdessen, dass er einst Epstein und vier Frauen im Buckingham-Palast empfangen haben soll, während die damalige Königin und mittlerweile verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) sich in Balmoral aufhielt.

Laut eines kürzlichen Berichts des "Daily Mirror" gab es für den Bruder des britischen Königs kein herzliches Willkommen in Sandringham. In der Gegend seien Plakate als "Public Safety Announcement" aufgehängt worden. Die "öffentlichen Sicherheitsmitteilungen" zeigten ein Foto Andrews und verwiesen auf dessen Verbindungen zu Epstein. Weiteren britischen Berichten zufolge sollen sich Angestellte auf dem Landsitz außerdem weigern, für den 65-Jährigen zu arbeiten.