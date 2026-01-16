Keine Abschiedsfolge: Alessandra Meyer-Wölden meldet sich nach Podcast-Aus zu Wort

Umbruch beim Pocher-Podcast: Nachdem Oliver Pocher verkündet hat, ab sofort gemeinsame Sache mit Pietro Lombardi zu machen, hat sich Alessandra Meyer-Wölden nun erstmals zu Wort gemeldet und erklärt, was hinter ihrem Aus steckt.

Nach rund zwei Jahren ist Schluss: Alessandra Meyer-Wölden (42) ist aus dem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" mit Ex Oliver Pocher (47) ausgestiegen, der hat sich nun Pietro Lombardi (33) ins Boot geholt. Meyer-Wölden hat nun in einem langen Statement die Gründe für ihren Ausstieg erklärt.

Pocher hatte in der ersten Folge mit Lombardi bereits erklärt: "Eigentlich wäre ich ja heute mit Sandy hier gewesen. Aber ... sie hat zwischen Nepal und Bhutan irgendwie für sich festgestellt, dass sie diesen Podcast so nicht mehr fühlt". Diese Entscheidung bestätigt Sandy nun: "Die Zeit des bewussten Innehaltens und der Stille in den vergangenen Wochen hat mir viel Klarheit geschenkt", so die 42-Jährige. "Für mich fühlt es sich im Moment stimmig an, mich neuen Aufgaben zu widmen und meinen Platz bei 'Die Pochers! Frisch Recycelt' freizumachen."

Es gibt keine Abschiedsfolge

Sie hätten viele Fragen nach einer Abschiedsfolge erreicht. Dazu erklärt sie: "Ich hatte leider nicht die Möglichkeit, eine Abschiedsfolge aufzunehmen. Diese Option lag nicht in meiner Hand und die Umstände haben es zeitlich und organisatorisch nicht zugelassen."

Böses Blut gibt es zwischen den Ex-Partnern und Eltern von drei gemeinsamen Kindern aber offenbar nicht: "Mein größter Dank geht an Olli, für die Chance, für das Vertrauen, für das an mich Glauben, für die vielen intensiven und lustigen Gespräche, für die gemeinsame Zeit und für die Möglichkeit, mich zeigen zu dürfen", schreibt Meyer-Wölden.

Die Entscheidung sei ihr "nicht leicht gefallen" und sie sei aus "tiefer Dankbarkeit für diese Erfahrung und mit viel Respekt für das gemeinsam Erlebte entstanden". Gleichzeitig freue sie sich auf "alles, was jetzt neu entstehen darf."

Turbulenter Podcast

Ursprünglich war Alessandra Meyer-Wölden im Oktober 2023 zum Podcast gestoßen, nachdem sich Oliver Pocher und seine Ex-Ehefrau Amira Aly getrennt und die Podcast-Zusammenarbeit beendet hatten. Der Titel wurde von "Die Pochers!" in "Die Pochers! Frisch recycelt" geändert.

Am 15. Januar 2026 gab Oliver Pocher bekannt, dass Meyer-Wölden überraschend aussteigt. In der Nacht veröffentlichte er die erste Folge mit Pietro Lombardi, der derzeit nach seiner eigenen Trennung in einer Männer-WG im ausgebauten Keller von Oliver Pocher lebt.