Keine Abschiedsfolge: Alessandra Meyer-Wölden meldet sich nach Podcast-Aus zu Wort

Umbruch beim Pocher-Podcast: Nachdem Oliver Pocher verkündet hat, ab sofort gemeinsame Sache mit Pietro Lombardi zu machen, hat sich Alessandra Meyer-Wölden nun erstmals zu Wort gemeldet und erklärt, was hinter ihrem Aus steckt.
Nach rund zwei Jahren ist Schluss: Alessandra Meyer-Wölden (42) ist aus dem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" mit Ex Oliver Pocher (47) ausgestiegen, der hat sich nun Pietro Lombardi (33) ins Boot geholt. Meyer-Wölden hat nun in einem langen Statement die Gründe für ihren Ausstieg erklärt.