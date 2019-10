1 Westlich von Münsterturm und Schwarzwald wächst das neue Freiburger Stadion bereits in die Höhe. Foto: Stadt Freiburg/A. J. Schmidt

Beruht das umstrittene Verbot von Abendspielen im neuen Freiburger Stadion auf einem Irrtum? Das will das Gericht nun selbst prüfen. Aber räumen die Richter bereits ihren Fehler ein?

Freiburg/Mannheim - Der Mannheimer Verwaltungsgerichtshof (VGH) wird sein umstrittenes Verbot von Abendspielen im neuen Freiburger Stadion prüfen. Das teilte das Gericht am Donnerstag mit. Es reagiert damit auf die Kritik des Freiburger Regierungspräsidiums (RP). Die Behörde hatte den Stadionneubau vor einem Jahr ohne eine solche Auflage genehmigt und den obersten Verwaltungsrichtern des Landes ein Fehlurteil vorgeworfen. Es beruhe auf einer veralteten Version der Bundesimmissionsschutzverordnung, hieß es aus Freiburg.

„Wenn das Regierungspräsidium wie angekündigt Anhörungsrüge einlegt, wird in diesem Verfahren eingehend zu prüfen sein, ob tatsächlich nicht aktuelle Lärmgrenzwerte zugrunde gelegt wurden und – falls ja – ob das Auswirkungen auf die ausgesprochene teilweise Nutzungsuntersagung hat“, wird der Sprecher des VGH, Richter Matthias Hettich in einer Presseerklärung zitiert. In diesem Anhörungsrügeverfahren hätten alle Beteiligten die Möglichkeit, ausführlich Stellung zu beziehen, sagte Hettich. „Weitergehende Aussagen können derzeit nicht gemacht werden.“

Eine Sprecherin des Regierungspräsidiums betonte, der Berichterstatter des zuständigen 3. Senats habe in einem Telefongespräch mit der Behörde den Irrtum bereits eingeräumt. So deutlich wird Hettich in seiner offiziellen Mitteilung nun nicht. Im Jahr 2017 hatte der Bundesgesetzgeber die Lärmgrenzwerte, die von Sportanlagen ausgehen dürfen, um fünf Dezibel nach oben gesetzt. Diese Werte würden in dem 500 Meter vom Stadion entfernten Wohngebiet Mooswald eingehalten, erklärte das RP. Der VGH hatte dem SC Freiburg für sein 70 Millionen Euro teures Stadion in einem Eilrechtsschutzverfahren Spiele nach 20 Uhr und sonntags zwischen 13 und 15 Uhr untersagt. Zur kommenden Saison möchte der Verein in die neue 34 700 Zuschauer fassende Arena umziehen.