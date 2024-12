Kein Wort über Ben Affleck: Jennifer Lopez blickt auf 2024 zurück

Jennifer Lopez (55) blickt nach einem turbulenten Jahr wohl sehr optimistisch in die Zukunft. Nachdem 2024 von Schlagzeilen rund um ihre Trennung von Ehemann Ben Affleck (52) geprägt war, hat die Sängerin und Schauspielerin nun auf Instagram einen selbstbewussten Jahresrückblick veröffentlicht. In dem Video sind viele schöne Momente aus ihrer Karriere und ihrem Familienleben zu sehen - allerdings keine einzige Aufnahme von Affleck.

Immer wieder kommt Lopez selbst in dem kurzen Social-Media-Clip zu Wort, da auch Ausschnitte aus verschiedenen Interviews eingefügt wurden. Die Statements scheinen sich unter anderem auf ihr Gefühlsleben zu beziehen, mit dem sie in den letzten Monaten zu kämpfen hatte. Unter anderem ist zu hören, wie sie sagt: "Ich bin sehr stolz darauf, wie ich mit allem umgegangen bin. Mit allen Dingen." In den schlimmen Momenten habe sie gelernt, ihre Gefühle anzunehmen und diese dann gehen zu lassen.

Jennifer Lopez kann 2025 kaum erwarten

Offenbar freut sie sich sehr auf das neue Jahr: "Ich spüre, dass das Beste erst noch kommt." Das Video schließt mit dem Schriftzug: "Wir sehen uns 2025!" Abgesehen von der Trennung war 2024 für Lopez ein sehr erfolgreiches Jahr. Sie wirkte in den beiden Kinofilmen "Atlas" und "Unstoppable" als Schauspielerin mit, veröffentlichte das neue Album "This Is Me... Now" sowie die Doku "Die schönste Liebesgeschichte, die nie erzählt wurde".

Bereits Anfang November hatte die 55-Jährige in einem Interview mit "People" zurückgeblickt: "Es war ein ziemlich intensives Jahr für mich." Mit Blick auf das neue Jahr erklärte Lopez, dass sie ihre kreativen Grenzen erweitern wolle. Generell wolle sie ein Gefühl der Balance bewahren, aber auch wachsen: "Ich denke, es geht viel um eine tiefere Verbindung zu mir selbst und zu Gott."

Lopez und Affleck lernten sich Anfang der 2000er-Jahre bei den Dreharbeiten zum Film "Liebe mit Risiko - Gigli" kennen, doch eine Verlobung lösten sie 2004 wieder und trennten sich. Nach gescheiterten Ehen auf beiden Seiten gab es 2021 das "Bennifer"-Liebescomeback mit Hochzeit im Jahr 2022. Im August 2024 reichte Jennifer Lopez schließlich nach gerade einmal zwei Jahren Ehe die Scheidung ein.