Es ist nur ein kleines Detail, sorgt aber für Begeisterung im Netz: Prinzessin Anne verzichtet auf ihrer Weihnachtskarte auf die Nennung ihres Titels. Im Gegensatz zu manch einem anderen Royal.
Prinzessin Anne (75) macht ihrem Ruf als bodenständigstes Mitglied der Königsfamilie erneut alle Ehre. Royal-Fans feiern die Schwester von König Charles (77) für ihre Weihnachtskarte, auf der sie mit Ehemann Sir Timothy Laurence (70) zu sehen ist. Vor allem die "schlichte" Art, mit der Anne die Karte unterzeichnete, sorgt für Begeisterung.