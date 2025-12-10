Es ist nur ein kleines Detail, sorgt aber für Begeisterung im Netz: Prinzessin Anne verzichtet auf ihrer Weihnachtskarte auf die Nennung ihres Titels. Im Gegensatz zu manch einem anderen Royal.

Prinzessin Anne (75) macht ihrem Ruf als bodenständigstes Mitglied der Königsfamilie erneut alle Ehre. Royal-Fans feiern die Schwester von König Charles (77) für ihre Weihnachtskarte, auf der sie mit Ehemann Sir Timothy Laurence (70) zu sehen ist. Vor allem die "schlichte" Art, mit der Anne die Karte unterzeichnete, sorgt für Begeisterung.

Offiziell vorgestellt hat die 75-Jährige die Karte nicht, die Gouverneurin von Queensland, Dr. Jeannette Young, hat sie aber in den sozialen Medien geteilt. "Die Ankunft einer besonderen Weihnachtskarte von Prinzessin Anne und Sir Timothy Laurence hat im Government House für festliche Stimmung gesorgt", schrieb Young zu ihrem Beitrag und postete dazu ein Bild der Karte. Darauf zu sehen ist Anne zusammen mit ihrem Ehemann in einer Kutsche. Aufgenommen wurde das Bild Medienberichten zufolge während einer Reise des Ehepaars nach Sark, einer Insel im Ärmelkanal.

Auf der Karte ist zu lesen: "Mit den besten Wünschen für ein frohes und friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr", darunter die Unterschriften "Anne und Tim".

"Nicht nötig, mit dem Titel zu protzen"

Dass Anne ihren Prinzessinnentitel weggelassen hat, sorgt im Netz für Begeisterung. "Die Princess Royal braucht niemanden, der ihre Ankunft pompös ankündigt. Auf ihrer Weihnachtskarte für 2025 unterschreibt sie einfach mit 'Anne'", schrieb etwa ein X-Nutzer, während ein anderer hinzufügte: "Es ist nicht nötig, mit dem Prinzessinnentitel zu protzen, und dennoch ist es wirkungsvoll. Das gefällt mir!"

Der Royal-Experte Richard Fitzwilliams schaltete sich ebenfalls ein und erklärte der "Daily Mail", dass Prinzessin Anne das "richtige Beispiel" für eine königliche Weihnachtskarte gegeben habe. "Anne braucht niemanden, der für sie die Werbetrommel rührt", führte er aus. Anne erhielt 1987 von ihrer Mutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022), den prestigeträchtigen Titel "Princess Royal", eine Ehre, die traditionell der ältesten Tochter einer Monarchin oder eines Monarchen zusteht.

Seitenhieb auf Herzogin Meghan

Fitzwilliams konnte sich auch einen kleinen Seitenhieb auf Herzogin Meghan (44) nicht verkneifen. Obwohl diese mit Ehemann Prinz Harry (41) 2020 die britische Königsfamilie als arbeitendes Mitglied verlassen hat, verwendet sie ihre Titel weiter. Auf Geschenkkarten für ihre Lifestyle-Marke "As Ever" unterschrieb sie Medienberichten zufolge "HRH The Duchess of Sussex" (Ihre Königliche Hoheit, die Herzogin von Sussex). Das sei "lächerlich prätentiös", sagte Fitzwilliams über Meghans Verwendung ihres Titels im Vergleich zu Anne.

Die ehemalige Schauspielerin wurde kürzlich auch dafür kritisiert, dass sie sich ankündigen lässt, wenn sie nur eine andere Person erwartet. Das verriet ein "Harper's Bazaar"-Artikel. "Als ich eintrete, kündigt der Hausverwalter an: 'Meghan, Herzogin von Sussex', obwohl wir offenbar die einzigen beiden anderen Personen im Haus sind", schrieb die Journalistin Kaitlyn Greenidge.



