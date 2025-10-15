Strom abgeschaltet: Stuttgarter Einkaufsstraße lahmgelegt

Eine geplante Stromabschaltung in Stuttgart-Degerloch trifft am Mittwochvormittag die Haupteinkaufsstraße. Inhaber von Geschäften müssen improvisieren – und ärgern sich teils.
Was alles an einer funktionierenden Stormversorgung hängt, und wie aufgeschmissen man sein kann, wenn der Strom eben nicht fließt, haben Menschen am Mittwochmorgen im Stuttgarter Stadtbezirk Degerloch erfahren. Betroffen von einer geplanten Stromabschaltung war ein Großteil der Epplestraße, in der sich viele Geschäfte befinden.