„Kein sicherer Ort“: Zentralrat der Juden warnt wegen Macklemore-Auftritt vor Festivalbesuch

Der US-Rapper Macklemore steht beim Zentralrat der Juden scharf in der Kritik.

Wegen dem geplanten Auftritt eines US-Rappers warnt der Zentralrat der Juden vor dem Besuch des Deichbrand-Festivals im niedersächsischen Landkreis Cuxhaven. „Beim Rapper Macklemore trifft Popkultur auf Antisemitismus“, heißt es.











Der Zentralrat der Juden hat Jüdinnen und Juden vor dem Besuch des Deichbrand-Festivals im niedersächsischen Landkreis Cuxhaven gewarnt. Als Grund gab der Dachverband von jüdischen Gemeinden und Landesverbänden in Deutschland den geplanten Auftritt des US-Rappers Macklemore an, wie ein Sprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Montag bestätigte.