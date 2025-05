Kein Sex and the City?: Sarah Jessica Parker schaut ihre Serien nicht

1 Sarah Jessica Parker spielt seit vielen Jahren die Carrie Bradshaw. Foto: Janet Mayer/INSTAR/ddp images

Seit mehr als 25 Jahren steht Sarah Jessica Parker regelmäßig als Carrie Bradshaw vor der Kamera. Doch in all den Jahren hat sie offenbar nur wenig von "Sex and the City" und "And Just Like That..." gesehen.











Sarah Jessica Parker (60) kennen Serienfans besonders als Carrie Bradshaw. Die Schauspielerin selbst hat sich in der Rolle aber bislang offenbar nur selten selbst gesehen. In einem Interview mit "E! News" verriet sie, dass sie "Sex and the City" und "And Just Like That..." nie komplett verfolgt habe. "Oh mein Gott, nein. Ich schaue es nicht, habe es nie gesehen", sagte Parker über den "SATC"-Ableger und gab zu: "Ich habe 'Sex and the City' nie gesehen, jedenfalls kaum etwas davon."