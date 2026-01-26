Eigentlich sollte der mit Spannung erwartete 3D-Konzertfilm "Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft" am 20. März in die Kinos kommen. Doch daraus wird nichts: Regisseur James Cameron (71) hat am Montag bekannt gegeben, dass der Starttermin um rund zwei Monate auf den 8. Mai verschoben wird. Das teilte der "Avatar"-Macher, der neben Billie Eilish (24) Co-Regie führte, auf Instagram mit.

"Lohnt sich zu warten" Der Grund für die Verzögerung klingt allerdings vielversprechend. "Wir verfeinern den Schnitt, arbeiten an cooler, neuer 3D-Technologie und fügen besondere Behind-the-Scenes-Aufnahmen hinzu, die ihr lieben werdet", schrieb Cameron. "Es lohnt sich zu warten!" Auch Eilish versicherte ihren Fans in einer Instagram-Story, dass sich das Warten lohnen werde.

Der erste Trailer zu "Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live in 3D)" war im vergangene Dezember erschienen. Im Clip gibt sich Cameron wenig bescheiden. Niemand habe je einen Konzertfilm in diesem Ausmaß gedreht, verkündet der Regisseur. Man setze Technologie ein, die noch nie zuvor verwendet worden sei. Doch der Vorgeschmack zeigt neben den Bühnenshows auch emotionale Momente: Cameron spricht Eilish direkt darauf an, dass sie auf der Tour viel Schmerz mit sich trage.

Zu Tränen kommt es bei Eilish, als ihr abwesender Bruder Finneas O'Connell (28) ihr eine rührende Nachricht mit den besten Wünschen für ihre Tournee mitgibt. Eilish sagte zudem vor der Kamera: "Es wird meine erste Show ohne ihn sein." Ein weiterer Ausschnitt zeigt, wie Finneas als Gast in Manchester mit seiner Schwester auf der Bühne steht.

Auf der offiziellen Social-Media-Seite des Films heißt es über Eilish und Cameron: "Sie hat die Musik verändert. Er hat das Kino verändert. Zusammen werden sie das Konzerterlebnis in 3D neu erfinden." Dass der Star-Regisseur offensichtlich viel Freude an dem Projekt hatte, machte er schon zuvor in den sozialen Medien deutlich. "Es war eine Ehre und ein großer Spaß, den 3D-Film der erstaunlichen Show von Billie Eilish, die sie auf der ganzen Welt gespielt hat, als Co-Regisseur umzusetzen", gab der "Avatar"-Regisseur Ende November bei Instagram bekannt.