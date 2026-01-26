Billie-Eilish-Fans müssen sich noch etwas gedulden: Der gemeinsam mit James Cameron gedrehte 3D-Konzertfilm kommt später ins Kino als geplant.
Eigentlich sollte der mit Spannung erwartete 3D-Konzertfilm "Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft" am 20. März in die Kinos kommen. Doch daraus wird nichts: Regisseur James Cameron (71) hat am Montag bekannt gegeben, dass der Starttermin um rund zwei Monate auf den 8. Mai verschoben wird. Das teilte der "Avatar"-Macher, der neben Billie Eilish (24) Co-Regie führte, auf Instagram mit.