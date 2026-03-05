Drei Jahre Entwicklungszeit, kein Regisseur, kein Cast: Die Filmprojekte von Prinz Harry und Herzogin Meghan bei Netflix kommen laut einem Medienbericht weiterhin nicht vom Fleck. Ist sogar die Zukunft ihres Deals mit dem Streamingriesen gefährdet?
Die Netflix-Zusammenarbeit von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) gerät zunehmend unter Druck. Wie das US-Promiportal "Page Six" unter Berufung auf Insider berichtet, stecken gleich mehrere Filmprojekte ihrer Produktionsfirma Archewell Productions in der sogenannten Entwicklungshölle. Steht die Zukunft ihres First-Look-Deals mit dem Streamingdienst auf dem Spiel?