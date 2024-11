Kein Rauchverbot im Freien: Man muss die Menschen überzeugen, statt das Rauchen zu verbieten

1 Der Vorstoß der EU-Kommission betrifft nicht nur Zigaretten, sondern auch E-Zigaretten und Vapes. Foto: imago//Antonio Ovejero

Das Europäische Parlament hat gegen Pläne gestimmt, mehr rauchfreie Zonen im Freien einzurichten. Das ist vernünftig – denn Verbote allein bewirken wenig, meint unsere Autorin Bettina Hartmann.











Eine Zigarette im Biergarten oder vor der Fahrt zur Arbeit an der Bushaltestelle? Ob Zigaretten, Zigarren, Pfeifen, E-Zigaretten oder Tabakerhitzer: Um Menschen vor dem Passivrauchen zu schützen und die Zahl der Krebstoten in Europa zu senken, sollte nach dem Willen der EU-Kommission das Rauchen künftig quasi aus der Öffentlichkeit verschwinden. Was zunächst vernünftig klingt und grundsätzlich gut gemeint ist, wurde vom Europäischen Parlament nun abgelehnt. Zu Recht! Auch wenn alle rationalen Gründe gegen das Rauchen sprechen.