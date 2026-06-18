Kein Public Viewing in Stuttgart: WM-Rudelgucken - hier schaut der 12. Mann

Public Viewing am Schlossplatz fällt aus, aber alleine Fußball schauen ist langweilig. Wir haben Vorschläge, in welchen Kneipen und Biergärten man kollektive WM-Euphorie erleben kann.

Fußballschauen daheim auf dem Sofa? Kann man schon machen, ist aber langweilig. Wer echte WM-Extase erleben will, braucht mehr als drei Menschen um sich herum. Und da kommen Fußballkneipen ins Spiel. Denn ein zentrales Public Viewing auf dem Stuttgarter Schlossplatz wird es - anders als bei früheren Großturnieren - zur Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) nicht geben.

Bei vielen Partien sind die Anstoßzeiten durch die Zeitverschiebung so spät, dass man sich ernsthaft fragen muss, ob sich das Aufbleiben (oder Aufstehen) lohnt. Trotzdem Lust auf Rudelgucken? Hier sind - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - 15 Vorschläge: vom erprobten Klassiker über den hippen Newcomer bis zum versteckten Geheimtipp.

1. Fußball-Pflichtadresse: Maulwurf

Stammkneipe vieler VfB-Fans: Der Maulwurf in Vaihingen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Hier verpasst man keine Spielminute – sogar auf der Herrentoilette hängt im Maulwurf in Vaihingen ein Bildschirm, auf dem Fußball läuft. Die Hochburg der VfB-Fans in der Möhringer Landstraße zeigt alle WM-Spiele, die angepfiffen werden, wenn der Maulwurf geöffnet hat. Wobei die Wirtin Barbara Schreiber schon angekündigt hat, dass – gerade bei den eventuell folgenden Deutschland-Spielen – auch unmögliche Anstoßzeiten möglich gemacht werden könnten. „Wir schauen gemeinsam, was geht.“ Die Maulwurf-Terrasse bleibt indes WM-freie Zone – auch um die Nachbarn nicht zu ärgern.

Maulwurf, Möhringer Landstraße 9, Stuttgart-Vaihingen >> Mehr Infos im Netz

2. Ein Klassiker: Schlesinger Int.

Full House bei Deutschlandspielen - das Schlesinger in der Schlossstraße. Foto: ppfotodesign/Max Kovalenko

Das Schlesinger im Dreieck Liederhalle - Uni - Haus der Wirtschaft hat eine gute Tradition als unaufgeregte Fußballkneipe. Bei dieser WM werden hier auf jeden Fall alle Deutschlandspiele gezeigt und die Partien, die besonders viel Spannung versprechen. Aber bei Spielen, die mitten in der Nacht oder ganz früh am Morgen laufen, bleibt selbst das Schlesinger zu.

Schlesinger Int. , Schlossstraße 28, Stuttgart-Mitte. >> Mehr Infos im Netz

3. Stylish: Comodo Studios

Stylish gucken bei Comodo Studios hinter dem Stuttgarter Rathaus. Foto: Comodo Studios

Die Comodo Studios hinter dem Rathaus verwandeln sich in den kommenden Wochen in ein WM-Studio. Auf ihrer überdachten Terrasse hat die orange-blaue Café/Bar in der Eichstraße zwei große Flachbildschirme aufgestellt. Hier werden alle Deutschlandspiele und die Toppartien in stylisher Innenstadtkulisse gezeigt. Was läuft, veröffentlichen Comodo Studios auf Instagram.

Comodo Studios , Eichstraße 6, Stuttgart-Mitte. >> Mehr Infos im Netz

4. Gern genommen: Biergarten im Schlossgarten

Große Fußballemotionen im Biergarten im Stuttgarter Schlossgarten. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Gleich vorne weg: Dass in Sonja Merz' Biergarten im Schlossgarten seit Jahren stets WM-Spiele auf der großen Leinwand laufen, ist kein Geheimnis. Entsprechend voll kann es werden. Gezeigt werden alle Gruppenspiele der DFB-Elf. Unnützes Wissen für den Small Talk auf der Bierbank: Zur Fußball-EM vor zwei Jahren tranken dänische Fans hier ratzfatz alle Bierfässer leer.

Biergarten im Schlossgarten , Am Schlossgarten 18, Stuttgart-Mitte. >> Mehr Infos im Netz

5. Der Inbegriff von Sportsbar: Palm Beach

Die Blicke wandern zum Bildschirm: Palm Beach. Foto: Lichtgut

Hier wurden schon viele WM-Spiele durchzittert – das Palm Beach ist der Inbegriff einer Sportsbar. Auch deshalb, weil es direkt neben der Heimspielstätte des VfB Stuttgart liegt. Allein die Lage schreit Fußball. Gut ausgestattet ist das Palm Beach auch – über 40 Großbildschirme und TV-Geräte gibt es hier strategisch gut verteilt, drinnen und draußen. Alle WM-Spiele, die mit den Öffnungszeiten vereinbar sind, werden gezeigt.

Palm Beach, Carl Benz Center, Mercedesstraße 73b, Stuttgart-Bad Cannstatt >> Mehr Infos im Netz

6. Mit 1a-Aussicht: Rivo im Cumpà

Traumlocation zum Rudelgucken: Rivo x Cumpà Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Auf dem Dach der Stadt – hier konkurriert die Aussicht mit dem WM-Geschehen auf der Leinwand. Die Pop-up-Bar Rivo an der Stresemannstraße am Killesberg hat zur WM eine Leinwand aufgestellt und zeigt viele Spiele. Es gibt kalte Getränke und – direkt von nebenan – Pizza aus dem selbst noch ziemlich neuen Cumpà. Und wenn der Kick lahm sein sollte, gibt es immer noch einen der schönsten Ausblicke auf die Stadt.

Rivo x Cumpà, Stresemannstraße 38, Stuttgart-Nord. >> Mehr Infos im Netz

7. Echt und urig: Laternchen

Das Wohnzimmer des Westens - das Laternchen in der Reuchlinstraße. Foto: StZN/Kanzler

Gäbe es das Wort Stammkneipe nicht, für das Laternchen müsste es erfunden werden. In der Reuchlinstraße 26 findet man noch echte, ehrliche Kneipenkultur. Klar kann man im Laternchen auch Fußball gucken - die WM-Spiele, die im Free-TV gezeigt werden. Und nicht zu völlig unchristlicher Zeit laufen. Was im Laternchen allerdings anders definiert wird, schließlich ist dort unter der Woche bis 3 Uhr, an den Wochenenden sogar bis 5 Uhr geöffnet. Rauchen darf man auch - ob man das nun gut oder schlecht findet...

Laternchen , Reuchlinstraße 26, Stuttgart-West. >> Mehr Infos im Netz

8. Unter Schotten: Alte Schule Gablenberg

In der Alten Schule in Gablenberg stieg auch schon das „Mein VfB“-Pubquiz. Foto: Lichtgut

Slàinte mhath! Die Alte Schule in Gablenberg ist eine schottische Hochburg im Schwäbischen. Wirt Bernie ist Schotte und Fan von Celtic Glasgow. Zur Fußball-WM sammelt sich in dem gemütlich-typischen Pub alles von der Insel - auch England-Fans sind geduldet. Die Alte Schule zeigt alle Spiele, die mit ihren Öffnungszeiten kompatibel sind. Draußen ist 21 Uhr spätester Anpfiff.

Alte Schule , Gablenberger Hauptstraße 128, Stuttgart-Ost >> Mehr Infos im Netz

9. Edles Rudelgucken: Amici

Im Amici feiern traditionell gerne die Spieler und Verantwortlichen des VfB Stuttgart - auch Abwehrspieler Atakan Karazor. Foto: Pressefoto Baumann

Das Stuttgarter Synonym für Edelitaliener - im Amici in der Lautenschlagerstraße, Hotspot der VfB-Kicker, geht es schick zu. Aber auch hier kann man zur WM Fußball schauen. Stilvoll auf der Terrasse, bei Fusion-Küche und Blubb. WM-Clubbing mit wechselnden DJs gibt es hier auch.

Amici , Lautenschlagerstraße 2, Stuttgart-Mitte. >> Mehr Infos im Netz

10. Hochburg der Kroatien-Fans: Café Topas

Im Topas auf der Theo dominieren bei großen Fußballturnieren die kroatischen Landesfarben. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Denkwürdige WM-Partynächte wurden hier schon gefeiert: Das Café Topas auf der Theodor-Heuss-Straße ist der Hotspot für kroatische Fußballfans, von denen es in der Landeshauptstadt richtig viele gibt. Klar, dass die Spiele der kroatischen Nationalmannschaft hier übertragen werden. Und läuft es gut für die feurigen „Vatreni“, kann man anschließend gleich auf die Theo, zum Autokorso.

Café Topas , Theodor-Heuss-Straße 28, Stuttgart-Mitte. >> Mehr Infos im Netz

11. Schwein gehabt: Schlachthof

Der Schlachthof in Gaisburg. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Vielleicht gibt's eine Extraportion Glück dazu, wenn man als Fan im Schlachthof in Gaisburg Fußball guckt - schließlich ist das Schweinemuseum im selben Gebäude. Der Schlachthof hat seinen Biergarten mit einer Großleinwand ausgestattet, auf der Terrasse stehen mehrere Fernseher. Gezeigt werden alle Deutschland-Spiele. Wichtig: Für Plätze im Biergarten muss man vorab reservieren, es gilt ein Mindestverzehrwert von 15 Euro pro Person.

Schlachthof , Schlachthofstraße 2, Stuttgart-Ost. >> Mehr Infos im Netz

12. Rundum versorgt: Hotzenplotz

Seit über 20 Jahren eine Größe im Westen: Das Hotzenplotz. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Hier verpasst man (fast) nichts: Das „Hotz“ in der Silberburgstraße zeigt alle WM-Spiele, so weit sie angepfiffen werden, bevor die Kultkneipe im Westen abends schließt. Im Raucherbereich stellen die Macher eine Leinwand auf, bei den Nichtrauchern steht ein Fernseher und auch im Biergarten kann man bei gutem Wetter Fußball gucken.

Hotzenplotz, Silberburgstr. 88, Stuttgart-West. >> Mehr Infos im Netz

13. Schöner gucken: Isopi

Die vielleicht schönste Terrasse der Stadt: Das Isopi am Schlossplatz. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Public Viewing AUF dem Schlossplatz fällt aus, aber AM Schlossplatz kann man trotzdem mit dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann mitfiebern. Auch das Isopi im Kunstgebäude ist am Start, wenn am 14. Juni das erste Deutschlandspiel gegen Curaçao steigt. Auch die weiteren Deutschlandspiele will das Isopi zeigen. Wer reserviert, hat sicher einen Platz.

Isopi, Schlossplatz 2, Stuttgart-Mitte. >> Mehr Infos im Netz

14. Mit „Kleine Kneipe“-Charme: Breitscheidstüble

Das Breitscheidstüble beim VfB-Gucken. Foto: Max Melzer

Im Breitscheidstüble ist Fußball generell ein wichtiges Thema - klar, dass auch der neue Betreiber Joe Hildenbrand WM-Spiele zeigt. Nicht alle, aber alle, bei denen die Anstoß- mit den Öffnungszeiten korrespondieren. Deshalb sollte man den Instagram-Kanal vom Breitscheidstüble im Auge behalten - da steht, was läuft.

Breitscheidstüble , Breitscheidstraße 49, Stuttgart-West. >> Mehr Infos im Netz

15. Gut ausgestattet: Classic Rock Café

Die Macher vom Classic Rock Café - und ein kleiner Helfer. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Eingeschränkte Sicht aufs Spielgeschehen? Nicht hier! Das Classic Rock Café zeigt sämtliche WM-Spiele, die zu den regulären Öffnungszeiten des Lokals laufen. Deutschland-, Spanien- und Kroatien-Spiele werden dabei mit großem Aufgebot übertragen: auf zwei Leinwänden und fünf Fernsehgeräten, mit Ton und allem drum und dran. Die restlichen Spiele, die sich mit Partys am Abend überschneiden, werden ohne Ton gezeigt. „Wir sind diesbezüglich aber flexibel“, erklärt David Blanco del Rio vom Classic Rock an der Stadtbahnhaltestelle Börsenplatz. „Wenn plötzlich alles voll mit Norwegern ist, die das Spiel sehen möchten, passen wir uns an.“ Spiele, die um Mitternacht nicht zu Ende sind (Verlängerungen ausgenommen), werden nicht draußen, sondern im Inneren gezeigt.

Classic Rock Café , Schellingstr. 7, Stuttgart-Mitte >> Mehr Infos im Netz

Bonus-Tipp: Rudelgucken in der Kirche

Wer jetzt noch nicht fündig wurde, hier kommt ein Bonus-Tipp: Auch die evangelischen Kirchen in Stuttgart sind im WM-Fieber. An vier Locations werden die deutschen Vorrundenspiele gezeigt - und auch alle weiteren Deutschlandspiele, sollte die Mannschaft die K.o.-Runde überstehen.

Stadtkirche in Bad Cannstatt: Eine Stunde vor Spielbeginn öffnet die Stadtkirche am Cannstatter Marktplatz ihre Türen. Getränke und Snacks dürfen mitgebracht werden.

Evangelisches Ferienwaldheim Vaihingen: In der Waldburgstraße 180 in Vaihingen kann im Rudel geguckt werden. Das Waldheim öffnet eine Stunde vor Anpfiff, es gibt Snacks und Getränke.

Heilands- und Friedenskirche in Stuttgart-Ost: Vor jedem Anpfiff wird im Innenhof der Heilandskirche (Sickstraße 37) der Grill angeworfen. Sollte die DFB-Elf weiterkommen, muss das Public Viewing am 4. Juli allerdings ausfallen. Sollte es ein Fußballwunder geben und die Mannschaft von Julian Nagelsmann zieht ins Finale ein, wird das Endspiel am 19. Juli (21 Uhr) in der Friedenskirche (Friedensplatz 1) übertragen.