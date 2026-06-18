Kein Public Viewing in Stuttgart: WM-Rudelgucken - hier schaut der 12. Mann

Public Viewing am Schlossplatz fällt aus, aber alleine Fußball schauen ist langweilig. Wir haben Vorschläge, in welchen Kneipen und Biergärten man kollektive WM-Euphorie erleben kann.
Fußballschauen daheim auf dem Sofa? Kann man schon machen, ist aber langweilig. Wer echte WM-Extase erleben will, braucht mehr als drei Menschen um sich herum. Und da kommen Fußballkneipen ins Spiel. Denn ein zentrales Public Viewing auf dem Stuttgarter Schlossplatz wird es - anders als bei früheren Großturnieren - zur Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) nicht geben.