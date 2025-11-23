Lady Gaga überrascht in Paris mit einem neuen, dramatischen Look: Die Sängerin tauschte ihre platinblonden Haare gegen tiefschwarze Locken - ein deutlicher Kontrast zu ihrem Look für "Der Teufel trägt Prada 2".
Lady Gaga (39) hat in ihrer Karriere schon so manche optische Verwandlung durchgemacht. Jetzt bewies die Popkünstlerin in Paris einmal mehr, wie wandelbar sie ist: Am Freitag wurde sie mit einer auffälligen neuen Haarfarbe beim Verlassen des Restaurants Laurent in der französischen Hauptstadt fotografiert: tiefschwarzen, locker fallenden Locken.