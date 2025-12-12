Kein Patchwork-Familienfest: Cathy Hummels feiert Weihnachten mit Sohn Ludwig in Miami

Cathy Hummels verbringt das Weihnachtsfest allein mit ihrem Sohn Ludwig. Die beiden reisen über die Festtage nach Miami. Auch Ludwigs Vater, Mats Hummels, ist zu Weihnachten offenbar unterwegs.
Cathy Hummels (37) möchte das Weihnachtsfest nicht traditionell verbringen. Statt mit der ganzen Patchwork-Familie zu feiern, verreist sie gemeinsam mit Sohn Ludwig (7) nach Miami, wie sie RTL verraten hat. Im Rahmen von "Cathy's Charity Christmas"-Event wurde die Moderatorin von dem Sender gefragt, mit welchem Mann sie Weihnachten verbringen wird. "Dieses Jahr gehört mein Herz wie immer meinem Sohn. Aber nicht in München, sondern auch in einer Stadt mit M", erzählte Hummels.