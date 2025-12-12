Kein Patchwork-Familienfest: Cathy Hummels feiert Weihnachten mit Sohn Ludwig in Miami

Cathy Hummels verbringt das Weihnachtsfest allein mit ihrem Sohn Ludwig. Die beiden reisen über die Festtage nach Miami. Auch Ludwigs Vater, Mats Hummels, ist zu Weihnachten offenbar unterwegs.

Cathy Hummels (37) möchte das Weihnachtsfest nicht traditionell verbringen. Statt mit der ganzen Patchwork-Familie zu feiern, verreist sie gemeinsam mit Sohn Ludwig (7) nach Miami, wie sie RTL verraten hat. Im Rahmen von "Cathy's Charity Christmas"-Event wurde die Moderatorin von dem Sender gefragt, mit welchem Mann sie Weihnachten verbringen wird. "Dieses Jahr gehört mein Herz wie immer meinem Sohn. Aber nicht in München, sondern auch in einer Stadt mit M", erzählte Hummels.

Kein Patchwork-Familienfest mit Ex-Mann Mats Hummels Die Moderatorin und Influencerin fliegt mit ihrem Sohn nach Miami - für ein Weihachten unter Palmen statt unterm Weihnachtsbaum. "Weihnachten ist für mich auch immer was mit Familie und ich habe noch keinen neuen Partner und deshalb hätten wir uns immer nur irgendwo draufgesetzt", erklärt die 37-Jährige ihren bevorstehenden Weihnachtsurlaub in Miami.

Damit ist klar, dass es dieses Jahr bei Hummels kein Patchwork-Familienfest mit Ludwigs Papa, dem Fußballstar Mats Hummels (36), geben wird. Jener soll laut des Berichts mit seiner Freundin, dem Model Nicola Cavanis (26), ebenso rund um das Fest in den Urlaub fahren.

Wenn auch nicht zu Weihnachten, aber für die Zukunft, wünscht sich Cathy Hummels wieder einen Partner an ihrer Seite. "Natürlich habe ich die Hoffnung", erzählt sie. "Ich liebe mein Leben und ich werde es auch bestimmt irgendwann wieder mit einem tollen Mann teilen. Aber nicht mit irgendeinem, sondern dem Richtigen." Bis dahin möchte sie die gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn Ludwig umso mehr genießen - dies sei für sie demnach das kostbarste Geschenk.