Blitzeis in Stuttgart: Freifläche rund um die Grabkapelle gesperrt

An Silvester droht in Stuttgart eine der beliebtesten Anlaufstellen zum Jahreswechsel wegzufallen. Denn seit Montag, 30. Dezember, ist die Freifläche der Grabkapelle auf dem Württemberg in Stuttgart-Rotenberg wegen Blitzeises vorübergehend gesperrt. Nach Angaben der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg ist die Rutschgefahr für Besucher trotz Winterdienst und Granulat einfach zu groß. Betroffen von der Sperrung aufgrund des Kälteeinbruchs ist auch das Residenzschloss in Ludwigsburg.